Диамантена брошка на Наполеон беше продадена за рекордните 3,7 милиона евро на търг

Украсена с диаманти брошка, принадлежала на Наполеон Бонапарт, беше продадена за рекордните 3,79 милиона евро на търг на "Сотбис" в Женева, предадоха АФП и Асошиейтед прес.



Сумата от продажбата на историческото бижу значително надхвърли очакванията на аукционна къща, чиято предварителна оценка беше между 130 000 и 220 000 евро.

Смята се, че рядкото украшение е намерено след битката при Ватерло и вероятно е оставено от самия Наполеон при отстъплението му след поражението през 1815 г. Впоследствие бижуто попада при краля на Прусия Фридрих Вилхелм III и в продължение на векове се съхранява в династията Хоенцолерн.

Брошката вероятно е изработена през 1810 г. в Париж. През последните няколко години тя се е намирала в частна колекция.

В центъра на кръглата брошка с диаметър около 45 мм има овален диамант с тегло над 13 карата, заобиколен от почти сто диаманта с различна форма и размер. Тя вероятно е била предназначена да украси прочутата двурога шапка на Наполеон.

Седмицата беше белязана и от традиционните продажби на луксозни часовници като Rolex Oyster - един от първите водоустойчиви часовници. Той е носен от плувкинята на дълги разстояния Мерседес Глайц (1900-1981), която става първата британка, преплувала Ламанша.

Оценен на над 1,1 милиона евро, часовникът беше продаден за 1,46 милиона евро.

Друг шедьовър, който "Сотбис" предлагаше - яркорозов диамант с тегло 10,08 карата, наречен "Искрящата роза" и оценен на около 20 милиона долара, в крайна сметка беше изтеглен от продажбата. От "Сотбис" не разкриха причината за изтеглянето му.