Дете загина, още 6 са тежко ранени, след като кола се вряза в детска градина в Канада

Дете на година и пет месеца е загинало, след като автомобил се вряза през прозореца на детска градина северно от Торонто малко преди часа за взимане на децата, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Шест други деца на възраст от 18 месеца до 3 години са били ранени при катастрофата. Едно от тях е в критично състояние.

Полицията съобщи, че са ранени и трима служители на детската градина в Ричмънд Хил, Онтарио.

Властите съобщиха, че е арестуван шофьор на 70 години. Полицията не смята, че става въпрос за умишлено деяние.

По време на инцидента в сградата са се намирали 96 деца.