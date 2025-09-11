Дете загина, още 6 са тежко ранени, след като кола се вряза в детска градина в Канада

OFFNews 11 септември 2025 в 07:38 646 1

Снимка БТА/АП

Дете на година и пет месеца е загинало, след като автомобил се вряза през прозореца на детска градина северно от Торонто малко преди часа за взимане на децата, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Шест други деца на възраст от 18 месеца до 3 години са били ранени при катастрофата. Едно от тях е в критично състояние.

Полицията съобщи, че са ранени и трима служители на детската градина в Ричмънд Хил, Онтарио.

Властите съобщиха, че е арестуван шофьор на 70 години. Полицията не смята, че става въпрос за умишлено деяние.

По време на инцидента в сградата са се намирали 96 деца.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1948

    1

    craghack

    11.09 2025 в 08:33

    -0
    +6
    Чувам ли някой да реве война по пътищата? Или канадците са достатъчно нормални като общество, за да знаят, че такива инциденти са се случвали, случват се и ще се случват? Дали са изтичали да изменят НК и да предвидят 50 години затвор за шофьора?
     
    X

    Имаше шанс да сключим мир със САЩ и Англия преди 9 септември. Интервю с историка Камен Невенкин