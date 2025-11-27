Десетки жертви на пожара в Хонконг, втори ден битка с пламъците в небостъргачи

Расте броят на жертвите в огнения ад в Хонконг, пожарникарите се борят с пламъците втори ден, съобщи АП.
Броят на жертвите вече е най-малко 55. Сред загиналите има и пожарникар. Стотици хора - над 300, са в неизвестност.
Огънят засегна няколко небостъргача.
Трима мъже от строителна компания бяха арестувани, а спасителните операции продължават, уточнява БТА. "Имаме основания да смятаме, че отговорните лица в строителната компания са проявили груба небрежност", заявиха от полицията.
Властите подозират, че някои материали на външните стени на високите сгради не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, което е позволило необичайно бързото разпространение на пожара.
Полицията също така заяви, че е намерила стиропор, който е силно запалим, прикрепен към прозорците на всеки етаж близо до фоайето на асансьора на една от незасегнатите кули. Смята се, че той е бил инсталиран от строителната компания, но целта му не е ясна.
Това е най-смъртоносният пожар в Хонконг от 1996 г., когато при бедствие в търговска сграда загинаха 41 души.
3060
2
27.11 2025 в 12:29
Значи ще го откарат трима строител за небрежност, а не тия дет строили и не са използвали незапалими материли..
Може и някога да разберем.. :(
3060
1
27.11 2025 в 12:18
Пожара в 2000 апартамента за близо 4000 човека са на улицата, колко ще са жертвите да ли ще раберем, не се знае, комундетата обичат да крият..((
Трагедия..
