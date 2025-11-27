Ексклузивно Управляващите оттеглят бюджета, обяви Борисов

Десетки жертви на пожара в Хонконг, втори ден битка с пламъците в небостъргачи

Стотици хора са в неизвестност

OFFNews 27 ноември 2025 в 09:16 999 2
Пожарникари пред обхванатите от пламъци небостъргачи в Хонконг

Снимка БТА/АП
Пожарникари пред обхванатите от пламъци небостъргачи в Хонконг

Расте броят на жертвите в огнения ад в Хонконг, пожарникарите се борят с пламъците втори ден, съобщи АП.

Броят на жертвите вече е най-малко 55. Сред загиналите има и пожарникар. Стотици хора - над 300, са в неизвестност. 

Огънят засегна няколко небостъргача. 

Трима мъже от строителна компания бяха арестувани, а спасителните операции продължават, уточнява БТА. "Имаме основания да смятаме, че отговорните лица в строителната компания са проявили груба небрежност", заявиха от полицията.  

Властите подозират, че някои материали на външните стени на високите сгради не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, което е позволило необичайно бързото разпространение на пожара. 

Полицията също така заяви, че е намерила стиропор, който е силно запалим, прикрепен към прозорците на всеки етаж близо до фоайето на асансьора на една от незасегнатите кули. Смята се, че той е бил инсталиран от строителната компания, но целта му не е ясна. 

Това е най-смъртоносният пожар в Хонконг от 1996 г., когато при бедствие в търговска сграда загинаха 41 души.

    3060

    2

    helper68

    27.11 2025 в 12:29

    -0
    +0
    Комплексът е бил в процес на ремонт и е бил обграден с бамбукови скелета и предпазни мрежи . Трима мъже, работещи за строителна компания, са арестувани по подозрение за непредумишлено убийство във връзка с пожара. Полицията обвини тримата в „груба небрежност“. - CNN
    Значи ще го откарат трима строител за небрежност, а не тия дет строили и не са използвали незапалими материли..
    Може и някога да разберем.. :(

    3060

    1

    helper68

    27.11 2025 в 12:18

    -0
    +0
    /Властите подозират, че някои материали на външните стени на високите сгради не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, което е позволило необичайно бързото разпространение на пожара./ - Ами так се строй на акорд в най развитата комунистическа държава, гледах репортаж и от горящите сгради ми се строри, чепадаха и дървени греди.. :(( Предполженията за сега са, че пяната се е била заплила, можеби от някое късо.. :(
    Пожара в 2000 апартамента за близо 4000 човека са на улицата, колко ще са жертвите да ли ще раберем, не се знае, комундетата обичат да крият..((
    Трагедия..
     
