Десетки жертви на пожара в Хонконг, втори ден битка с пламъците в небостъргачи

Расте броят на жертвите в огнения ад в Хонконг, пожарникарите се борят с пламъците втори ден, съобщи АП.

Броят на жертвите вече е най-малко 55. Сред загиналите има и пожарникар. Стотици хора - над 300, са в неизвестност.

Огънят засегна няколко небостъргача.

Трима мъже от строителна компания бяха арестувани, а спасителните операции продължават, уточнява БТА. "Имаме основания да смятаме, че отговорните лица в строителната компания са проявили груба небрежност", заявиха от полицията.

Властите подозират, че някои материали на външните стени на високите сгради не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, което е позволило необичайно бързото разпространение на пожара.

Полицията също така заяви, че е намерила стиропор, който е силно запалим, прикрепен към прозорците на всеки етаж близо до фоайето на асансьора на една от незасегнатите кули. Смята се, че той е бил инсталиран от строителната компания, но целта му не е ясна.

Това е най-смъртоносният пожар в Хонконг от 1996 г., когато при бедствие в търговска сграда загинаха 41 души.