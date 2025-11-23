Държавният секретар на САЩ: Срещата с украинската делегация в Женева е най-добрата до момента

OFFNews 23 ноември 2025 в 20:19 535 0
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP

Снимка Martial Trezzini/Keystone via AP/БТА
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс .

„Според мен изводът е, че това е една много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща, която сме провеждали досега в целия този процес, започвайки от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари“, заяви Рубио пред репортери.

Преговорите в Женева продължават.

