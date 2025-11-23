Държавният секретар на САЩ: Срещата с украинската делегация в Женева е най-добрата до момента

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс .
„Според мен изводът е, че това е една много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща, която сме провеждали досега в целия този процес, започвайки от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари“, заяви Рубио пред репортери.
Преговорите в Женева продължават.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Г-20 призова за справедлив и траен мир в Украйна, Судан, Конго и Ивицата Газа
Г-20 призова за справедлив и траен мир в Украйна, Судан, Конго и Ивицата Газа
Тръмп: Планът за мир в Украйна не е окончателен
Тръмп: Планът за мир в Украйна не е окончателен