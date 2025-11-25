'Човекът с дроновете'. Кой е новият специален пратеник на САЩ за Украйна Дан Дрискол

До средата на ноември малцина в Украйна изобщо знаеха за съществуването на американското Министерство на войната (щаба на сухопътните войски на САЩ) или бяха чували името на неговия ръководител Даниел (Дан) Дрискол. Но през последната седмица неговата фигура се превърна в една от ключовите в мирния процес, насочен към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Именно на Дрискол Белият дом възложи изключително деликатната мисия да предаде на Володимир Зеленски мирния план от 28 точки, който много коментатори наричат изгоден за Русия, а някои – откровена капитулация за Украйна. Изтичането на условията на този план в медиите предизвика хаос от двете страни на Атлантическия океан, пише Би Би Си.

По-късно се разбра, че Доналд Тръмп е назначил Дрискол за свой специален пратеник по въпросите на Украйна вместо генерал Кийт Келог.

Състудент и приятел на Джей Ди Ванс

Кой е Даниел Дрискол?

Не се подвеждайте от почти момчешката му външност и приятелската му усмивка – Даниел Дрискол е изключително влиятелна фигура във Вашингтон. Той бързо придобива тежест в американската политика и е изгряваща звезда на Републиканската партия.

Дрискол заема поста министър на войната от края на февруари 2025 г. По същество това е аналог на началника на Генералния щаб на сухопътните войски на САЩ — гражданска длъжност, която се подчинява директно на министъра.

Една от причините за назначаването му може да е приятелството и тясното сътрудничество на Дрискол с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс: двамата са учили заедно право в Йейлския университет, а по-късно Дрискол е работил като негов старши съветник.

Семейството на сегашния министър на войната е тясно свързано с военната служба: бащата на Дрискол е служил в пехотата по време на войната във Виетнам, а дядо му е бил дешифратор по време на Втората световна война.

Самият Дрискол също е ветеран — след като завършва университета, той се записва в армията.

Първоначално е командир на взвод кавалерийска разузнавателна служба в база в щата Ню Йорк. Там се специализира в операции в сложни планински и градски условия.

По-късно заминава за девет месеца в Багдад като част от операция „Иракска свобода“, където участва в сражения с бунтовници.

Само за 3 г. Дрискол достига званието старши лейтенант.

Именно военната служба в Ирак му отваря пътя към бъдещето.

Дрискол успя да се възползва от приетия след 11 септември 2001 г. закон за разширяване на правата на военнослужещите да получават привилегии, за да учи при преференциални условия в Йейлския университет по право — държавата плаща обучението и престоя на студента. По-късно той преминава стаж в сенатската комисия по въпросите на ветераните.

В качеството си на министър Дрискол контролира разпределението и изпълнението на бюджета на сухопътните войски на САЩ – тази година той възлиза на почти 190 милиарда долара – и ръководи работата на над един милион военнослужещи и около 300 000 цивилни служители.

Дрискол е отговорен и за всички военни бази на САЩ по целия свят, одобрява закупуването на оръжие и контролира неговото разработване.

Позицията му на Капитолийския хълм се затвърди с готовността му да изпрати Националната гвардия за поддържане на реда в градовете, посочени от Доналд Тръмп.

С тези на пръв поглед не най-привлекателни задачи Дрискол се справи толкова успешно, че в Белия дом започнаха да го наричат един от най-ефективните чиновници в администрацията.

Своята роля изигра и миналото му: след Йейл той работи като инвестиционен банкер и беше оперативен директор на рисков фонд с обем 200 милиона долара.

На фона на успехите си в Министерството на войната му беше възложена още една длъжност – да оглави Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (ATF). Това ведомство осигурява спазването на федералното законодателство и разследва престъпления, свързани с оръжия, взривни вещества, както и незаконен оборот на тютюн и алкохол.

„Шефът на дроновете“ на Доналд Тръмп

Поради своята страст към иновативните технологии във Вашингтон започват да наричат Даниел Дрискол „drone guy” („човекът с дроновете”) на Доналд Тръмп.

Дрискол обаче не се занимава само с дронове – той също така изисква повишаване на ефективността на американската военно-промишлен комплекс. Виждайки, че Пентагонът се сблъсква с дефицит на оръжия при закупуването, той критикува водещите отбранителни подизпълнители.

„Преди 90% от това, което купувахме, беше специално разработено за армията, и само 10% – готови търговски продукти. Отбранителната промишленост като цяло и най-големите доставчици в частност измамиха американския народ, Пентагона и армията, като ги убедиха, че се нуждаят изключително от специални военни решения, докато в действителност много търговски решения са равностойни или дори по-добри. Такъв подход ни нанесе вреда. Затова се опитваме да направим така, че 90% от покупките да бъдат търговски достъпни, а само 10% – специфично военни“, заяви Дрискол.

Въпреки това му се възлагат все по-сериозни задачи, което вече породи разговори за възможна замяна на настоящия министър на отбраната Пит Хегсет с Даниел Дрискол.

Това изглежда напълно логично: докато Хегсет разказва на военните за важността на бръсненето на брадата и борбата с наднорменото тегло, Дрискол отговаря за реалното функциониране на армията.

Дрискол участва в преговорите между американската и украинската делегации в Женева. Планира се, че след разговорите с украинците именно Дрискол ще трябва да съгласува обновения мирен план с руснаците.