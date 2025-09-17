Четирима са арестувани заради снимки на Тръмп и Епстийн върху замъка 'Уиндзор'

Четирима души са арестувани след прожектиране на изображения на Доналд Тръмп и осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн върху замъка "Уиндзор", където американският президент ще бъде посрещнат от крал Чарлз III по време на държавната си визита във Великобритания.

Тръмп пристигна на Острова късно във вторник за безпрецедентна втора държавна визита и ще бъде посрещнат от краля днес в замъка "Уиндзор", на около 25 мили западно от Лондон.

Вчера протестиращи разгърнаха огромен транспарант с фотография на Тръмп и Епстийн близо до замъка, а после започна и прожекцията върху една от кулите му, съобщи Ройтерс.

Полицията заяви, че четирима души са били арестувани по подозрение в злонамерени действия след неразрешена прожекция.

На 8 септември демократите в Камарата на представителите на САЩ оповестиха писмо за рожден ден, което Тръмп е написал на Епстийн преди повече от 20 г., но Белият дом отрече неговата автентичност.

Писмото беше прожектирано и върху замъка, заедно със снимки на жертвите на Епстийн, новинарски клипове за случая и полицейски доклади.

Въпреки че Тръмп призовава поддръжниците си да престанат да обсъждат темата, интересът към подробностите за престъпленията на Епстийн и това кой е знаел за тях или е бил свързан с него, остава голям.

Тръмп е бил приятел с Епстийн, преди да стане президент, но се е скарал с бившия финансист години преди смъртта му в затвора през 2019 г.

В писмото за рождения ден Тръмп нарича Епстийн „приятел“ и казва: „Нека всеки ден да бъде още една прекрасна тайна“, напомня Ройтерс.