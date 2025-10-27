Чарлз Трети откри мемориал на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военнослужещи

Британският крал Чарлз Трети откри мемориал, посветен на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военнослужещи.
Това бе първото му официално участие в събитие в подкрепа на LGBTQ+ общността, предаде Ройтерс.
Паметникът, кръстен "Отворено писмо", е финансиран от правителството и има за цел да отдаде почит както на действащите военнослужещи, така и на ветераните, пострадали от дългогодишната забрана за служба на LGBTQ+ лица в британската армия. Забраната беше отменена през 2000 г. - 33 години след непълната декриминализация на мъжката хомосексуалност в Англия и Уелс.
Чарлз, като върховен главнокомандващ на британските въоръжени сили, положи цветя пред мемориала в Националният мемориален дендрариум в Стафордшър.
Бригаден генерал Клеър Филипс, която постъпва в армията през 1995 г., когато нейната сексуална ориентация все още е била криминализирана, добави:
"В LGBTQ+ общността има хора, които притежават смелост, решителност и желание да служат на страната си, независимо от трудностите и предразсъдъците, с които се сблъскват"
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3146
1
27.10 2025 в 17:57
Тръмп: Путин да сложи край на войната, вместо да тества ракети
Кризата с боклука в Люлин и Красно село остава засега
Най-налудният секс скандал, който може да сполети една европейска държава
Най-налудният секс скандал, който може да сполети една европейска държава
Тръмп: Путин да сложи край на войната, вместо да тества ракети