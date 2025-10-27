Чарлз Трети откри мемориал на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военнослужещи

Британският крал Чарлз Трети откри мемориал, посветен на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военнослужещи.

Това бе първото му официално участие в събитие в подкрепа на LGBTQ+ общността, предаде Ройтерс.

Паметникът, кръстен "Отворено писмо", е финансиран от правителството и има за цел да отдаде почит както на действащите военнослужещи, така и на ветераните, пострадали от дългогодишната забрана за служба на LGBTQ+ лица в британската армия. Забраната беше отменена през 2000 г. - 33 години след непълната декриминализация на мъжката хомосексуалност в Англия и Уелс.

Чарлз, като върховен главнокомандващ на британските въоръжени сили, положи цветя пред мемориала в Националният мемориален дендрариум в Стафордшър.

Бригаден генерал Клеър Филипс, която постъпва в армията през 1995 г., когато нейната сексуална ориентация все още е била криминализирана, добави: