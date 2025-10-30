Чарлз III започна процедурата по отнемане титлите на принц Андрю заради Джефри Епстийн

Британският крал Чарлз Трети започна официалната процедура по лишаване от титлите на принц Андрю, който ще се премести от дома си в замъка Уиндзор в Сандрингъм, предаде ДПА.

Бъкингамският дворец съобщи, че принц Андрю е съгласен да напусне замъка, тъй като връзките му с покойния милиардер педофил Джефри Епстийн продължават да предизвикват полемика.

Макар че принц Андрю отрича обвиненията, Бъкингамският дворец смята, че той е допуснал "сериозни грешки в преценките си".

"Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор", посочи в изявление дворецът.

"Вече му е връчено официално предизвестие за прекратяване на ползването на кралския замък и той ще се премести в друго частно жилище", добавиха оттам.

"Тези санкции се считат за необходими, въпреки че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си", отбеляза Бъкингам.