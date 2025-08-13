CBS: Среща Тръмп-Зеленски-Путин още другата седмица, обсъжда се къде

САЩ търсят място за тристранна среща между президентите Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Путин, която да се проведе в края на следващата седмица, съобщава CBS, позовавайки се на свои източници.

В разговор с репортери в залата за брифинги на Белия дом, Тръмп изрази оптимизъм, че срещата му с Путин ще бъде „конструктивна“ и заяви, че планира да организира лична среща между Путин и Зеленски.

„Следващата среща ще бъде между Зеленски и Путин или Зеленски, Путин и мен“, каза той.

Новината на CBS идва след края на днешната онлайн среща между европейските лидери, които са в Берлин и американския държавен глава.

Украинският президент Володимир Зеленски, френският Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха днес възможността за предаване на украински територии на Русия след след края на виртуалната среща с Тръмп.

Разговорът, който бе по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и Путин в Аляска.

Зеленски изрази по-рано днес надежда, че основна тема на срещата на върха в Аляска ще бъде спирането на огъня. Освен това украинският лидер подчерта, че трябва да се организира среща на върха между Украйна, Русия и САЩ, в която да участва и той. Украинският президент настоя също така за налагането на още санкции срещу Москва.

Френският президент Макрон заяви от своя страна след края на днешните онлайн консултации, че всички варианти остават на масата, включително и приемането на нов пакет от санкции срещу Русия. Макрон отбеляза, че и Тръмп е заявил, че всички териториални въпроси могат да се договарят само с участието на Киев.

Германският канцлер Мерц акцентира на това, че на срещата в Аляска трябва да бъдат защитени интересите в сферата на сигурността на Украйна и Европа.

"Заявихме това ясно пред Тръмп", добави той.

Мерц категорично отхвърли възможността за законно признаване на завладените от Москва територии в Украйна за руски. По думите му Тръмп до голяма степен споделя позицията на европейските съюзници по този въпрос.

"Говорихме накратко за гаранциите за сигурност. Украйна се нуждае от тях", каза още Мерц.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната срещу Украйна.