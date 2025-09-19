Британското МИ-6 си търси шпиони в даркнет

Британското тайно разузнаване МИ-6 пусна в даркнет своя собствена специализирана платформа за обмен на съобщения Silent Courier, чрез която разчита да привлече за сътрудничество информатори от различни страни, особено от Русия, съобщи Би Би Си.

По обясненията на външното министерство защитената платформа трябва да улесни процеса на вербуване, а нейното създаване е насочено към укрепване на националната сигурност на Великобритания.

Очаква се, че напускащият поста си директор на МИ-6 сър Ричард Мур да даде повече подробности за стъпките на ведомството си.

В края на септември поста на шеф на МИ-6 за първи път в историята ще заеме жена – Блейз Метревели.

„Националната сигурност е първостепенна отговорност на всяко правителство и основа на плана за промени на министър-председателя. Тъй като светът се променя и заплахите, пред които сме изправени, се множат, ние трябва да гарантираме, че Великобритания винаги ще бъде една крачка пред нашите противници“, заяви външният министър Ивет Купър. „Нашите разузнавателни служби са от световна класа и са в челните редици на тази борба, като работят зад кулисите, за да гарантират сигурността на британците. Сега подкрепяме техните усилия с най-модерни технологии, за да може МИ-6 да вербува нови шпиони за Великобритания – в Русия и по целия свят“, заяви британският външен министър.

Всеки, който желае да се свърже безопасно с Великобритания, за да предаде поверителна информация, свързана с тероризъм или враждебна разузнавателна дейност, от днес може да получи достъп до портала Silent Courier.

Инструкции за използване на платформата ще бъдат публикувани на верифицирания канал на МИ-6 в YouTube.

На потребителите се препоръчва да получават достъп до него чрез надеждни VPN услуги и устройства.

Великобритания не е първата западна страна, която използва такъв механизъм за привличане на агенти.

През 2023 г. подобна платформа беше създадена от ЦРУ, след като САЩ претърпяха катастрофална загуба на своите информатори в Китай, когато китайските служби за сигурност хакнаха няколко канала в даркнета, съдържащи имената на агентите.

Според американски официални лица това е било едно от най-сериозните изтичания на данни в областта на сигурността на САЩ през последните години.