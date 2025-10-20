Британските военни вече имат право да свалят дронове над военни бази

Британските военни получиха ново правомощие и вече могат да свалят дронове над военни бази. Новите планове, които ще обяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хили, имат за цел да помогнат на военните да реагират бързо и решително на заплахи, съобщи Би Би Си.

Тези правомощия ще се прилагат само за военни обекти, но могат да бъдат разширени и до граждански, например летища.

Военните ще разполагат с "кинетична опция", която ще позволи на британските войски или полицията към Министерството на отбраната да свалят дронове, представляващи заплаха за военни обекти във Великобритания. За първи път това съобщи британският вестник Daily Telegraph.

Досега съществуващият протокол позволяваше на военните да прогонват дронове или да заглушават техния GPS сигнал с помощта на радиоелектронни средства. Свалянето на непознат дрон бе позволено само в крайни случаи. През ноември м.г. авиобазите в Lakenheath и Mildenhall в Сафолк, Feltwell в Норфолк и Fairford в Глостършър съобщиха за проникване на безпилотници. Въпреки че това са бази на Кралските военно-въздушни сили, там основно са разположени американски военни и самолети. За да помогнат на американците при разследването, британските военни изпратиха около 60 служители.

Тези авиобази имат стратегическо значение за въоръжените сили на САЩ. Няколко дни след бомбардировките на ирански ядрени обекти от САЩ през юни на базата в Lakenheath бяха разположени изтребители F-22A. Скорошните прояви на дронове в различни части на Европа притесниха лидерите на ЕС толкова, че в началото на октомври те се събраха в Дания на извънредна среща.

Десет страни от ЕС вече подкрепиха планове за създаване на многостепенна "стена срещу дронове" за бързо откриване, проследяване и унищожаването им. Идеята беше предложена от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте я подкрепи с мотива, че тя е "актуална и необходима", защото Западът не може да си позволи да "харчи милиони евро или долари за ракети за унищожаване на дронове, които струват няколко хиляди долара".