Британските политици приветстваха решението на Чарлз III да отнеме всички титли на принц Андрю

Британските политици и обществеността приветстваха решението на крал Чарлз да лиши брат си Андрю от титлата принц и да го изгони от кралското имение заради връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Дъщерите на Андрю - принцесите Южени и Беатрис ще запазят титлите си.

Медиите на острова коментират, че това е един от най-драматичните ходове в историята на модерната британска монархия.

Дворецът обясни, че мярката е необходима, въпреки че Андрю продължава да отрича всички обвинения срещу себе си.

Според запознати решението е било взето лично от Чарлз Трети, но той имал подкрепата на престолонаследника принц Уилям и другите членове на кралското семейство.

