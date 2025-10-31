Британските политици приветстваха решението на Чарлз III да отнеме всички титли на принц Андрю

Британските политици и обществеността приветстваха решението на крал Чарлз да лиши брат си Андрю от титлата принц и да го изгони от кралското имение заради връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.
Дъщерите на Андрю - принцесите Южени и Беатрис ще запазят титлите си.
Медиите на острова коментират, че това е един от най-драматичните ходове в историята на модерната британска монархия.
Дворецът обясни, че мярката е необходима, въпреки че Андрю продължава да отрича всички обвинения срещу себе си.
Според запознати решението е било взето лично от Чарлз Трети, но той имал подкрепата на престолонаследника принц Уилям и другите членове на кралското семейство.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт
''Невинен до доказване на противното'': как публичният процес изпревари съдебния по случая ''Росен Белов''
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него