Bloomberg: Евролидери търсят съдействие от Тръмп за общи санкции срещу Русия

OFFNews 08 септември 2025 в 10:32 474 1
Доналд Тръмп

Снимка Getty images
Доналд Тръмп

Европейска делегация ще пътува до Вашингтон тази седмица, за да обсъди възможността за съвместни действия по налагане на санкции, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е готов да премине към втората фаза на санкции срещу Русия. Той посочи, че европейските лидери (кой точно, Тръмп не уточни) ще посетят САЩ в понеделник или вторник, за да обсъдят ситуацията в Украйна.

В рамките на новия – 19-и пакет, Европейският съюз възнамерява да наложи санкции на няколко руски банки и енергийни компании. Освен това санкциите може да засегнат руските платежни системи, кредитни карти и борси за криптовалути. ЕС планира също да въведе допълнителни ограничения върху търговията с нефт, посочва Bloomberg.

ЕС разглежда възможността за първи път да приложи мерки срещу заобикалянето на санкциите, свързани с Казахстан. Това ще означава забрана за внос на определени съоръжения, които се препращат в Русия, където се използват за производство на оръжия.

Източниците на агенцията твърдят, че мерките срещу заобикалянето на санкциите изискват не само единодушно одобрение от всички членове на ЕС, но и солидни доказателства.

    Джендо Джедев

    08.09 2025 в 11:42

    -0
    +0
    "Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е готов да премине към втората фаза на санкции срещу Русия."

    Ама то и първи ли имаше? :D
     