Близки на починали от COVID-19 поискаха да се отнемат привилегиите на Борис Джонсън

Близки на починали от COVID-19 призоваха за отмяна на всички привилегии - институционални и финансови, с които се ползва бившият британски премиер Борис Джонсън, след като данни от разследване подчертаха отново "хаотичния" начин, по който бившият лидер се е справил с пандемията, предаде Франс прес.

В изявление на организацията "Претърпели загуба от COVID-19 семейства за справедливост - Обединено кралство" ("COVID-19 Bereaved Families for Justice UK") се отправят преки нападки срещу Джонсън, като действията му по време на пандемията са определени като "едно от най-големите предателства спрямо британците в съвременната история".

На бившия премиер трябва да се потърси отговорност и той не бива повече да играе каквато и да било роля в обществения живот, призовава организацията.

Близките на починалите настояват за отнемане на всички привилегии, от които се ползва Джонсън във връзка със заеманите досега длъжности, като например пожизнените плащания за бивши премиери, които могат да достигнат до 115 хиляди паунда годишно.

В публикувано вчера разследване се казва, че част от 226-те хиляди смъртни случая от COVID-19 в Обединеното кралство е можело да бъдат избегнати, ако британското правителство се бе отнесло по-сериозно към заплахата от вируса.