Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани е в болница след катастрофа

Бившият кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани е в болница след автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир. 81-годишният Джулиани е получил наранявания, съобщи Индипендънт.

Колата му е била ударена отзад с висока скорост малко след като е спрял, за да помогне на жена.

Джулиани е транспортиран в травматологичен център, където е диагностициран с фрактура на гръдните прешлени, множество разкъсвания, контузии и наранявания на лявата ръка и подбедрица.

Говорителят му потвърди, че се възстановява, въпреки че се очаква да остане в болницата още няколко дни.

Руди Джулиани бе кмет на Ню Йорк между 1994 и 2001 г. и придоби световна популярност с реакцията си след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. Тогава той бе наричан „кметът на Америка“ заради лидерството, което демонстрира.

Списание Тайм го обявява за „Личност на годината“ през 2001 г., a през 2002 г. кралица Елизабет II го удостоява с почетно рицарско звание. Във връзка със събитията от 11 септември Джулиани е критикуван за това, че е разположил Офиса за извънредни ситуации в сградата Световен търговски център, въпреки че е в непосредствена близост до Кулите близнаци, където през 1993 г. е взривена бомба.

Джулиани се кандидатира за президентската номинация на Републиканската партия през 2008 г., основавайки кампанията си в голяма степен на образа, който си бе изградил на 11 септември 2001 г. През по-голямата част 2007 г. той е начело на проучванията, но в самите първични избори търпи загуби и на 30 януари 2008 г. се оттегля и обявява подкрепата си за Джон МакКейн.

По-късно става известен като адвокат и близък съветник на Доналд Тръмп.