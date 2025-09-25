Бившият 'господар' на Молдова Плахотнюк е екстрадиран от Гърция в родината си

Бившият лидер на Демократическата партия, олигархът Владимир Плахотнюк, беше екстрадиран от Гърция в Молдова, самолетът кацна в Кишинев днес сутринта. Бизнесменът, наричан фактически собственик на държавата, напусна Молдова през 2019 г. Срещу него имаше задочна заповед за арест както в Молдова, така и в Русия.

Плахотнюк беше задържан в Гърция на 22 юли.

„Наскоро официалните канали за връзка на Интерпол в Атина ни информираха за задържането на двама граждани на Молдова. Един от тях е Владимир Плахотнюк“, написа на 22 юли молдовската полиция в своя канал в Телеграм, цитирана от Би Би Си.

Малко след това министърът на вътрешните работи на Молдова Даниела Мисаил-Никитин заяви, че е започнала официалната процедура по екстрадицията на Плахотнюк.

Самият Плахотнюк скоро подаде заявление, в което безрезервно се съгласи на екстрадиция в Молдова и официално отказа такава в Русия, съобщи неговият адвокат Лучиан Рогак.

Според данни на редица молдовски издания, сред които PlusMedia и NewsMaker, вторият задържан е бившият молдовски депутат Константин Цуцу, близък до Плахотнюк. Мъжете са били задържани на летището в Атина, съобщиха от МВР. Както пише независимата медия Ziarul de Gardă, специализирана в разследвания, Плахотнюк и Цуцу са се опитали да отлетят за Дубай и са минавали транзитно през Гърция.

Според непотвърдена информация мъжете са пътували под други имена.

Медиите наричаха Плахотнюк "молдовския Абрамович", "фактическия владетел" и "господаря" на Молдова.

Плахотнюк, пише „Коммерсант“ през 2018 г., е бил близък с Владимир Воронин – президент на Молдова в периода 2001–2011 г.

"Възползвайки се от близостта си до властта и от факта, че Воронин го считаше за свой доверен човек, той изгради своя собствена бизнес империя: започна да контролира банки, придоби активи на пазара на недвижими имоти, собственост в чужбина", написа вестникът тогава.

През 2010 г. Плахотнюк започна активно да участва в политическия живот на страната. През 2010–2015 г. беше депутат в молдовския парламент от Демократическата партия, а през 2016 г. стана неин председател.

Към този момент Плахотнюк вече контролира не само банките и медиите в страната, но и силовите структури и съдилищата.

През 2019 г. на парламентарните избори партията на Плахотнюк се класира трета и не стана част от новата коалиция. Скоро след това олигархът напусна страната.

"Украинская правда" написа тогава, че Плахотнюк е заминал през Приднестровието, Одеса и Киев за Лондон.

През 2020 г. Плахотнюк се е намирал в САЩ, но властите на страната са работели по изгонването му.

Няма достоверни данни за това къде е живял след това.

Според данни на Интерпол Плахотнюк има четири гражданства: на Молдова, Румъния, Русия и Мексико. Но представител на мексиканското външно министерство заяви, че паспортът на олигарха е фалшив.

В Молдова Плахотнюк е подсъдим в няколко наказателни дела, но само едно от тях вече е предадено на съда – за кражба на 1 милиард долара от три молдовски банки. Съдът е арестувал олигарха задочно.

В Русия Плахотнюк е обвинен в организиране на престъпна група, контрабанда, незаконна продажба на наркотици, както и в опит за убийство.