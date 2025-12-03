Бивш руски губернатор е осъден на 25 г. за банкова кражба

Бабушкинският съд в Москва осъди бившия губернатор на Хабаровския край Сергей Фургал на 25 г. затвор по делото за кражба на над 2 млрд. рубли от банката МСП, съобщиха ТАСС и БТА.
"На Фругал се назначава наказание, като се вземе предвид присъдата по друго наказателно дело – 25 г. лишаване от свобода с изтърпяване на наказанието в колония със строг режим", прочете съдията текста на присъдата.
Съдът също така лиши Фургал от правото да заема длъжности в органите на властта в продължение на 2 години и 6 месеца след освобождаването му.
По-рано, през 2023 г., въз основа на решението на съдебните заседатели Фургал беше осъден на 22 г. строг режим за организиране на покушения срещу предприемачи.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник