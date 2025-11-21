Бивш британски евродепутат получи 10,5 г. затвор за подкупи срещу прослава на Кремъл в ЕП

Бившият евродепутат от Великобритания и лидер на десните популистки партии UKIP и Reform UK в Уелс Нейтън Гил е осъден на 10,5 г. затвор за това, че е получавал хиляди лири за проруски интервюта и речи в Европейския парламент.

В края на септември 52-годишният Гил се призна за виновен по осем членове на подкуп. Според материалите по делото той е получавал подкупи от декември 2018 г. до юли 2019 г. от хора, свързани с украинския олигарх Виктор Медведчу - кум на Владимир Путин.

Разследващите са открили в телефона на Гил обширна кореспонденция в WhatsApp с Олег Волошин – тогавашен депутат във Върховната рада от „Опозиционен блок – за живота“ на Медведчук. В кореспонденцията се съдържали и указания какво точно трябва да казва Гил, споменавало се и за съответния хонорар за тези изявления.

Волошин е обвинен в Украйна в държавна измяна и според украинската преса в момента живее в Беларус.

Прокурор Марк Хейвуд напомни, че в кореспонденцията, започнала през септември 2018 г., Гил обсъждал с Волошин тезисите и формулировките на речите, заплащането, както и „вербуването“ на някои други депутати от Европейския парламент.

„Има ясни доказателства за споразумения за изказвания в определена форма или по определен текст срещу парични суми“, каза прокурорът.

Според Хейвуд, в някои случаи Гил, изказвайки се в Европейския парламент, буквално четеше от лист хартия текста, който му беше изпратен.

В един случай Гил изпратил на Волошин линк към видео на изказването му в YouTube и добавил: „В. трябва да е доволен“. „В.“, както обясни Хейвуд е Виктор Медведчук.

В друг случай, когато му е било поискано да направи „кратко, остро“ изявление пред пресата за това, че в Украйна хората са преследвани заради политическите си възгледи, Гил е отговорил: „Няма проблем“.

През март 2019 г. Волошин помоли Гил да участва в дебати за Казахстан. Според прокурора съдържанието и на това изявление на Гил съвпадало с чернова на речта, пратена му от Волошин.

Нейтън Гил беше известна фигура в Уелс в движението за излизане на Великобритания от ЕС.

От 2014 до 2020 г. той беше член на Европейския парламент, първо от Партията за независимост на Обединеното кралство (UKIP), а след това от отцепилата се от UKIP Партия за Брекзит.

През 2014–2016 г. Гил е ръководител на разклонението на UKIP в Уелс, а през март–май 2021 г. е лидер на уелското разклонение на партията Reform UK.

Лидер на двете партии е главният евроскептик на Великобритания Найджъл Фарадж.

В Европейския парламент Нейтън Гил заседава заедно със своя лидер Фарадж, но според разследването няма данни Фарадж да е знаел за получените от Гил подкупи.

Самият Найджъл Фарадж по-рано заяви, че е шокиран от цялата тази история.

„Не знаех нищо за това, всичко, което знаех, е, че той е бил в Украйна“, каза през ноември лидерът на Reform UK.

През годините Фарадж правеше изявления, които критиците му наричаха проруски, а също така се изявяваше по руския пропаганден телеканал RT (Russia Today). През 2014 г. Фарадж заяви, че се възхищава на Путин като умел политик.

На 24 февруари 2022 г. Фарадж в туит буквално повтори тезата на Кремъл, че нападението над Украйна е резултат от разширяването на НАТО. В същия туит обаче той написа: „Е, аз бях сгрешил. Путин стигна много по-далеч, отколкото предполагах“.

Напоследък партията Reform UK води в проучванията и се готви сериозно да дойде на власт на следващите избори, а Найджъл Фарадж се въздържа от изявления.