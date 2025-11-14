Би Би Си се извини на Доналд Тръмп

Британската медийна корпорация Би Би Си се извини на американския президент Доналд Тръмп заради епизода на предаването Panorama. В него части от речта му от 6 януари 2021 година са били монтирани така, че се създава „погрешното впечатление“ за отправяне на директен призив към насилие.
След критики Би Би Си обяви, че програмата няма да бъде излъчвана отново. Тръмп заплаши, че ще съди медията за един милиард долара и поиска извинение и компенсация. Британската медия призна грешката си, но подчерта, че няма основания за иск, тъй като монтажът не е бил злонамерен и не е причинил вреда.
Скандалът доведе до оставките на генералния директор Тим Дейви и ръководителят на новините Дебора Търнес.
Междувременно изданието Telegraph посочи втори спорен монтаж на речта на Тръмп, излъчен през 2022 година, който Би Би Си обеща да провери.
6764
3
14.11 2025 в 14:58
18112
2
14.11 2025 в 11:37
Ако вярваш че Тръмп е заплаха за Света, защо му се извиняваш? Нали е нацист, наричал нацистите "добри хора", мразел малцинствата, искал да е диктатор, опитва да стане диктатор, опитал преврат на 6 Януари!? Ако вярвате на медиите за това, как може да му се извиняват? Само мекотело може да се извини на преродения Хитлер!
BBC са група душевно грозни хора, прикриващи PDF files в редиците си.
24468
1
14.11 2025 в 10:18
затънали са в нравствена цензура.
