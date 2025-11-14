Би Би Си се извини на Доналд Тръмп

OFFNews 14 ноември 2025 в 07:45 725 3
Би Би Си

Снимка GettyImages
Би Би Си

Британската медийна корпорация Би Би Си се извини на американския президент Доналд Тръмп заради епизода на предаването Panorama. В него части от речта му от 6 януари 2021 година са били монтирани така, че се създава „погрешното впечатление“ за отправяне на директен призив към насилие.

След критики Би Би Си обяви, че програмата няма да бъде излъчвана отново. Тръмп заплаши, че ще съди медията за един милиард долара и поиска извинение и компенсация. Британската медия призна грешката си, но подчерта, че няма основания за иск, тъй като монтажът не е бил злонамерен и не е причинил вреда.

Скандалът доведе до оставките на генералния директор Тим Дейви и ръководителят на новините Дебора Търнес.

Междувременно изданието Telegraph посочи втори спорен монтаж на речта на Тръмп, излъчен през 2022 година, който Би Би Си обеща да провери.

    6764

    3

    GB

    14.11 2025 в 14:58

    -0
    +0
    Тръмпутлер пак търси парички за лична изгода. Все не му достигат.

    18112

    2

    Bad Horse

    14.11 2025 в 11:37

    -0
    +0
    Извинението е опит да задоволи Тръмп и той да не ги съди за милиард. Естествено той не приема извинението и продължава със съдебния иск.

    Ако вярваш че Тръмп е заплаха за Света, защо му се извиняваш? Нали е нацист, наричал нацистите "добри хора", мразел малцинствата, искал да е диктатор, опитва да стане диктатор, опитал преврат на 6 Януари!? Ако вярвате на медиите за това, как може да му се извиняват? Само мекотело може да се извини на преродения Хитлер!

    BBC са група душевно грозни хора, прикриващи PDF files в редиците си.

    24468

    1

    dolivo

    14.11 2025 в 10:18

    -0
    +0
    а така, че ББЦ е станала клоака криеща всякакви "неудобни" наблюдения.

    затънали са в нравствена цензура.
     
