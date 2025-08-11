Берлин: И дума не може да става за договорка през главата на украинския народ

Германското правителство настоя, че е важно Украйна да участва при сключването на всяко мирно споразумение. Повод за коментара на Берлин бе предстоящата в петък среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде ДПА.

Разговорите между двамата лидери "може да имат много, много важно значение за по-нататъшния ход на тази ужасна война", каза в германската столица заместник правителственият говорител Щефен Майер.

Тръмп и Путин възнамеряват в петък да се срещнат в Аляска, за да договорят евентуално споразумение за прекратяване на войната на Русия, която продължава вече повече от три години и половина.

Американският президент окачестви срещата като опит за постигане на напредък в спирането на боевете и заговори за възможна размяна на територии между Киев и Москва.

Майер припомни изказването на канцлера Фридрих Мерц от снощи пред обществения телевизионен канал АРД, в което германският лидер заяви, че разчита украинците да не бъдат изключвани от тези процеси.

Говорителят посочи, че ако "задачата е да бъде постигнат наистина траен и справедлив мир, то и дума не може да става това да се прави през главата на украинския народ".

Помолен да даде повече конкретика за позицията на Германия, официалният представител отказа. Той добави единствено, че става дума за процес, в който "всяко изречение и дума, всяко публично изявление може да наклони ситуацията в една или друга посока, най-вероятно в отрицателна", съобщава БТА.