Белгородският язовир е пробит, руската армия при Вовчанск е застрашена

На 25 октомври 2025 г. регионалният губернатор на Област Белгород, Вячеслав Гладков, съобщи, че водно съоръжение – язовирът на Белгородско водохранилище – е било уязвено вследствие на атака, приписвана на Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Въпреки първоначалните съобщения, че „пробив в стената няма“, по-късно се появиха съобщения, че нивото на водата е спаднало с един метър за около 24 часа – признак за изтичане и повреда на шлюзова част на съоражението.

Какви са щетите и следствията

Според украинските източници водата, която е трябвало да се задържа, започнала да се влива контролирано и неконтролирано в река Сіверський Донець, което води до рязко промяна на хидрологичната обстановка на фронта край град Вовчанськ.

По техните данни, засегнати са логистичните маршрути и фланговите позиции на руските части – в частност бригадите 68-ма, 116-та, 128-ма и 136-та, които логистично разчитат на коридори по долината на Сіверський Донець.

ВСУ дори съобщават, че руските формирования са получили заповеди за отстъпление от части на фронтовата линия в Светооктябрския фронт заради риска от наводнение.

Защо именно този обект?

Язовирите и водоемите в зоната на конфликт се превръщат в инструмент за водна и логистична война. Контролът върху водата означава контрол върху преминаване на бронирана техника, строителство на мостове и понтонни переправи. Атaката срещу Белгородското водохранилище, ако се докаже, показва, че украинското командване насочва усилия към нарушаване на руските комуникации и снабдяване, включително на територията на Русия.

Какво казва руската страна

Руски официални лица потвърждават, че съоръжението е получило „повреждания“, но твърдят, че „стабилността на стената е запазена“ и няма непосредствен риск от масовото наводнение на населените места.

Руските власти започнаха евакуация на жители от рискови райони („Шебекински район“, села „Безлюдовка“, „Новая Таволжанка“) и официално предупредиха, че при нов удар съществува опасност от заливане на речния коридор и зони по крайбрежието.

Последствията за войната

Логистичен удар – промяната в нивото на водата и възможното нарушаване на речните пътища могат да изолират части от руските сили, което отслаби преследването им и евентуално оказва натиск за корекция на фронтовата линия.

Психологически ефект – атaката на територията на Русия подсилва възприятието, че границата не е „задънена“, а уязвима. Това може да увеличи ресурсния разход за охрана и логистика на руска страна.

Воден актив – ако съоръжението отслабне или се наложи контролирано изпускане на вода, това ще наложи пренасочване на ресурси към хидроструктури, което ще отклони внимание от други фронтови задачи.

Какво остава неясно

Нито Русия, нито Украйна публикуваха детайлен официлен отчет за мащаба на щетите и обема на изпускане на вода.

Не е ясно дали поражението е резултат от артилерийски удар, дронова мисия или ракетна атака (има твърдения за използване на HIMARS).

Официално не е потвърдено дали съоръжението е частично разрушено или само е повредена шлюзовата система.

Атаката срещу Белгородското водохранилище е вероятно стратегически ход на Украйна с фокус върху логистиката на руска страна – не просто символичен, а целенасочен. Доколко ефективна ще бъде, зависи от скоростта на руския отговор и състоянието на язовирната структура.

За Русия това е предупреждение: границата остава поле на водна война, а инфраструктурата – мишена.