Бащата на Мегън Маркъл отново е в ареста. Свалил гривната за проследяване

Бащата на Мегън Маркъл - Томас Маркъл, отново е в ареста във федерален затвор във Флорида. Той беше преместен там, след като свали електронната си гривна. По-рано бащата на херцогинята на Съсекс и тъст на принц Хари беше поставен под домашен арест по обвинение в притежание на детска порнография.

Вчера Томас Маркъл се яви пред федерален съдия в град Тампа, щата Флорида, и му беше отказано освобождаване под гаранция. Според прокурорите той е свалил електронната си гривна във вторник сутринта, съобщи Би Би Си.

От съдебните документи става ясно, че във вторник съдията Линдзи С. Грифин установява, че Маркъл е нарушил условията на предварителното си освобождаване. Според тях той беше длъжен да носи устройство за проследяване.

Съдия Грифин определи ситуацията като „неприемлива“, като посочи в решението си за отмяна на домашния арест, че „поради липсата на подходящо жилище никакви условия не биха могли разумно да гарантират безопасността на другите хора, както и явяването на подсъдимия в съда“.

Тя също така нареди да бъде извършен медицински преглед на Маркъл и заяви, че той „трябва да получава всички необходими и предписани от лекар лекарства, освен ако лекарят не ги отмени“.

82-годишният Маркъл беше арестуван за първи път миналата седмица, след като ФБР претърси складови помещения в Лос Анджелис, регистрирани на негово име и наети от него от 2008 г., като последното плащане е било направено през октомври тази година, съобщи Министерството на правосъдието.

Според данни на ФБР в помещенията агентите са иззели около 78 предмета, включително негативи, диапозитиви и книги, които съдържат материали, свързани със сексуално насилие над деца. Свидетели „без съмнение са разпознали“ Маркъл на две изображения, за които се предполага, че съдържат материали, свързани със сексуално насилие над деца.

На тези снимки изобразеният мъж „изглежда на възраст между 30 и 40 години“, което предполага, че насилие е станало преди няколко десетилетия.

Маркъл се яви пред съда миналата седмица. По време на заседанието той не се призна за виновен.

Според Министерството на правосъдието на САЩ срещу него са повдигнати обвинения по едно обвинение — притежание на неприлични изображения на деца.

Директорът на ФБР Каш Пател посочи, че Маркл „избираше за жертви невинни деца и се стремеше да отнеме невинността им със своите престъпни действия“.

Томас Маркъл нарече тези обвинения „гнусна лъжа“.

Миналата година той се премести във Филипините след серия от инсулти. Във Флорида той отново се учеше да ходи след ампутация на крак.

Херцогинята на Съсекс не общува с баща си от 2018 г.

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