Българският дух отвъд океана: как Хюстън, Сан Антонио и Остин откриха новата учебна година

На 13 и 14 септември 2025 г. българско училище “Елин Пелин” с клонове в Хюстън, Сан Антонио и Остин отвори врати за новата учебна година. Тържествата се превърнаха в истински празник на езика и културата – с песни, народни танци и шоу на талантите.

В Остин децата зарадваха родителите и гостите с емоционални изпълнения на любими български песни - „Моя страна, моя България“, “Седнало е Джоре дос”, “Мила кукло Барби”, “Зеленчуци, който не яде”, и букет от народни и съвременни танци. Гост-певицата Светла отново докосна сърцата с обичани мелодии, а танцовата група „Здравец“ увлече всички в ритъма на българските хора.

В Сан Антонио празникът бе белязан от специален гост – Катерина Дам, една от първите ученички на клона, която днес е театрална актриса и певица. Тя се завърна, за да изпълни българска народна песен – символ на връзката между поколенията.

В Хюстън – най-старият клон – откриването събра родители и деца около обща трапеза. Български песни огласиха залата, а радостта от срещата след лятото зареди всички с ентусиазъм за новата учебна година.

Фондация „Елин Пелин“ и първият клон на училището в Хюстън са създадени през 2012 г. от няколко български семейства, решени да предадат езика и културата на децата си. През 2020 г. по време на пандемията училището въвежда онлайн обучение , а през 2022 и 2023 г. към фондацията се присъединяват и вече съществуващите училища в Остин и Сан Антонио. Така се създава мрежа, която обединява растящата българска общност в три от най-големите градове в Тексас, споделяйки ресурси, опит и идеи. Днес в трите клона се обучават около 100 деца на възраст от 4 до 16 години, а общо над 200 ученика са преминали през класните стаи през последните 13 години. С тях работят 11 учители, които не само преподават, но и възпитават и любов към България.

Директор на училището и на клона в Сан Антонио е Райна Левакова, а административни ръководители на местните клонове са Габриела Младенова в Хюстън и Цветомира Любенова в Остин. Така училището съчетава общо административно управление с местно самоуправление във всеки град. Централизираното ръководство осигурява единство в мисията, програмите и стандартите на преподаване, докато местните администратори познават отблизо нуждите на своите общности и могат гъвкаво да организират дейностите според особеностите на града.

Учебната програма, одобрена от българското Министерство на образованието, включва български език, българска история и география. Училището възпитава и любов към традициите с извънкласните уроци по народни танци, традиции и отбелязване на празници като народните будители, Сурва, Баба Марта и Деня на българската писменост. Библиотеката на фондацията съхранява както класически български произведения, така и дарени книги от съвременни автори – истинска съкровищница за малки и големи.

Откриването на учебната година в трите клона на Първо българско училище „Елин Пелин“ в Тексас отново показа силата на единството и любовта към родината.

„България е там, където сме ние“ – казват организаторите. И в Тексас този пламък гори силно, предавайки езика, традициите и духа на следващото поколение.