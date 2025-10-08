Българин предизвика тежка катастрофа в Хърватия, има загинал

Българин е предизвикал катастрофа на хърватската автомагистрала А3 край Лужан, загинал e 42-годишен хърватин, предаде bTV.
Катастрофата е станала около 06:50 ч. местно време днес.
46-годишният ни сънародник е завил надясно, след което автомобилът му поднесъл и навлязъл в насрещното платно. Там се е сблъскал с кола с хърватска регистрация, управлявана от местния водач, който е починал на място.
Общо четирима души от двата автомобила са пострадали. Трима от тях са транспортирани в болница „Д-р Йосип Бенчевич“ – Славонски Брод.
Пострадалите са с контузии по цялото тяло, състоянието им е стабилно и са под лекарско наблюдение.
Един от пациентите е бил транспортиран с хеликоптер до Клиничния център в Осиек. От ръководството на болницата потвърдиха, че състоянието му е стабилно и е без опасност за живота.
08.10 2025 в 18:02
