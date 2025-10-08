Ексклузивно Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

OFFNews 08 октомври 2025 в 16:34
Снимка Х/ Радио Брод
Българин предизвика тежка катастрофа в Хърватия, има загинал

Българин е предизвикал катастрофа на хърватската автомагистрала А3 край Лужан, загинал e 42-годишен хърватин, предаде bTV.

Катастрофата е станала около 06:50 ч. местно време днес.

46-годишният ни сънародник е завил надясно, след което автомобилът му поднесъл и навлязъл в насрещното платно. Там се е сблъскал с кола с хърватска регистрация, управлявана от местния водач, който е починал на място.

Общо четирима души от двата автомобила са пострадали. Трима от тях са транспортирани в болница „Д-р Йосип Бенчевич“ – Славонски Брод.

Пострадалите са с контузии по цялото тяло, състоянието им е стабилно и са под лекарско наблюдение.

Един от пациентите е бил транспортиран с хеликоптер до Клиничния център в Осиек. От ръководството на болницата потвърдиха, че състоянието му е стабилно и е без опасност за живота.

    Октим

    08.10 2025 в 18:02

    -0
    +0
    Как няма един да предизвика нещо хубаво и добро ...???
     
