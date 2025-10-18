Българин беше арестуван за трафик на нелегални мигранти в Гърция

Гърция засили контрола върху транспортирането на товари по границите, а българин беше арестуван за трафик на нелегални мигранти, съобщава БНР.

В рамките на засиления контрол върху товарите на стоки пристанищните власти в Игуменица арестуваха 59-годишен българин, шофьор на товарен камион. При проверка пристанищните власти откриха трима нелегални мигранти – афганистанци скрити в камиона.

Те са без документи, платили са по 4 хиляди евро на българина, за да ги изведе до Италия, съобщиха мигрантите при задържането им.

Властите конфискуваха камиона и арестуваха шофьора. Той е обвинен в трафик на хора и участие в престъпна група.

Мигрантите също са арестувани, съгласно новия закон за незаконно влизане в Гърция.

При акция на полицията и митническите власти на пристанище Пирея бяха открити над 38 килограма чист кокаин, скрит в пратка с банани. Стойността му се определя за над един милион евро. От фирмата получател, която се оказа фалшива, никой не е пристигнал на пристанището за получаване на пратката.

Разследващите полицаи предполагат, че получателят е бил информиран от някой за проверката на отдела за борба с организираната престъпност. Пратката е конфискувана.