Българин беше арестуван за трафик на нелегални мигранти в Гърция

Гърция засили контрола върху транспортирането на товари по границите, а българин беше арестуван за трафик на нелегални мигранти, съобщава БНР.
В рамките на засиления контрол върху товарите на стоки пристанищните власти в Игуменица арестуваха 59-годишен българин, шофьор на товарен камион. При проверка пристанищните власти откриха трима нелегални мигранти – афганистанци скрити в камиона.
Те са без документи, платили са по 4 хиляди евро на българина, за да ги изведе до Италия, съобщиха мигрантите при задържането им.
Властите конфискуваха камиона и арестуваха шофьора. Той е обвинен в трафик на хора и участие в престъпна група.
Мигрантите също са арестувани, съгласно новия закон за незаконно влизане в Гърция.
При акция на полицията и митническите власти на пристанище Пирея бяха открити над 38 килограма чист кокаин, скрит в пратка с банани. Стойността му се определя за над един милион евро. От фирмата получател, която се оказа фалшива, никой не е пристигнал на пристанището за получаване на пратката.
Разследващите полицаи предполагат, че получателят е бил информиран от някой за проверката на отдела за борба с организираната престъпност. Пратката е конфискувана.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-7400
1
18.10 2025 в 17:47
Трима загинаха, след като младеж с един ден стаж зад волана, заби колата си в дърво
Експериментална суперваксина спира развитието на няколко вида рак
Хванаха 11 мароканци в микробус край Бургас. Шофьорът е молдовец
Тайният харем на Путин. Кабаева не е последната
Тайният харем на Путин. Кабаева не е последната