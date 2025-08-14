Азербайджански депутат: Нападне ли ни Русия, армията ѝ ще стане на парчета

Политологът и депутат от азербайджанския Мили Меджлис Расим Мусабеков отговори на заплахите от депутата от Държавната дума Андрей Гурульов, който заговори за провеждане на "специална военна операция" в Азербайджан на фона на историческо охлаждане на отношенията между двете страни.
„Фактът, че Гурульов стана депутат от Държавната дума, не е увеличил интелигентността му. Той, както много руски военни, очевидно вярва, че главата е за носене на фуражка. Как Си представяте едно „СВО“ срещу Азербайджан? Как си представяте десантна операция на брега? От вас ще останат само парчета", каза Мусабеков.
Азербайджанската армия е професионална сила, а не куп престъпници, както в някои руски части“, добави той.
Депутатът от Баку заяви още, че петролните съоръжения на SOCAR в Украйна, които Русия в момента атакува, са принадлежали на Газпром преди войната.
Азербайджан ги е купил, когато Киев е щял да национализира руски активи.
„Сега Русия бомбардира обекти, за които Азербайджан ѝ плати“, отбеляза Мусабеков.
Той заплаши Москва с прехвърляне на изтребители МиГ-29 и друга военна техника в Киев, ако Русия продължи да нанася удари по съоръженията на нефтената и газова компания SOCAR.
Според него Азербайджан в момента сменя авиацията си, а МиГ-29, някога закупени от Украйна и модернизирани с помощта на Израел, могат да бъдат прехвърлени обратно в Киев.
„Нека знаят в Русия, че и ние разполагаме с много старо съветско оръжие в Нахичеван“, добави азерският депутат.
542
3
14.08 2025 в 17:39
6759
2
14.08 2025 в 16:54
Браво на азерите!
Ясно заявяват, че не ги е страх!
-5900
1
14.08 2025 в 16:03
