Axios: САЩ настояват Русия да даде гаранции за сигурност в Европа - успоредно с условията за мир в Украйна

САЩ поискаха от Русия да представи нови предложения за възможно споразумение за сигурност в Европа, което да включва стъпки от страна на Москва за намаляване на напрежението на континента, съобщава Axios, позовавайки се на източници.

„Русия отдавна се стреми към сключване на споразумение за европейска сигурност, което да ограничи разширяването на НАТО и да доведе до намаляване на военното присъствие на алианса в Източна Европа. По-рано САЩ отхвърляха подобни искания, но сега изглежда са готови да ги разгледат в някаква форма — като част от по-широко споразумение, целящо да сложи край на войната в Украйна“, се казва в текста.

Според изданието в четвъртък в Москва представители на президента Тръмп — Джаред Къшнър и Стив Уиткоф — ще изложат това искане по време на среща с руския президент Владимир Путин.

Ключова тема на преговорите в Абу Даби, завършили вчера, беше предложението на САЩ за сключване на споразумение за „архитектура на сигурността“ в Европа в рамките на такова за прекратяване на войната в Украйна.

Двама източници на Axios посочват: руската страна заяви, че Путин е започнал нахлуването в Украйна, защото тогавашният президент на САЩ Джо Байдън не е отговорил на писмото му от 2021 г., в което са изложени опасенията на Русия за сигурността.

Според един от източниците Къшнър и Уиткоф посочили, че от 2021 г. насам светът е силно променен. Те предложили да бъде подготвен нов проект, в който да са отразени изискванията на Русия в областта на сигурността, както и да са посочени „симетрични стъпки“, които Москва е готова да предприеме за деескалация и за предоставяне на Европа на гаранции, че в бъдеще няма да има нападения.

Освен това Къшнър и Уиткоф са дали да разберат на руската страна, че за сериозно обсъждане на въпросите за сигурността в Европа е необходимо да се съгласи на участие на европейски представители в бъдещите мирни преговори, пише Axios. Те искат Путин да разреши на представители на европейските страни да се включат още в следващия кръг от руско-украинските преговори, каза източникът.

Европейските представители в Абу Даби се съгласили да работят по двете направления успоредно, при условие че окончателните решения за „архитектурата на европейската сигурност“ ще бъдат взети само след края на войната в Украйна, съобщават източниците на изданието.

Според източник, запознат с позицията на Белия дом, изпълнението на споразуменията в областта на сигурността е възможно само след постигане на споразумение за прекратяване на войната.

„Зеленски няма да се съгласи на сделка, докато не разбере какво ще бъде по-нататък с гаранциите за сигурност; и Путин трябва да разбере това. Именно затова въпросът за сигурността е толкова важен“, обясни един от източниците.

Axios смята, че въпросите за сигурността ще станат една от централните теми на срещата на европейските лидери, която ще се проведе в Дъблин по-късно тази седмица.

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