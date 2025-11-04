Австралийското разузнаване: Тролове под държавна опека всяват социално разделение

Шефът на австралийското вътрешно разузнаване предупреди, че антимиграционни акции се използват от неонацистки групи и от "руски агенти", за да всяват противоречия в страната на фона на тенденция в западните демокрации към спад на доверието и засилване на дезинформацията, съобщи Ройтерс.
Генералният директор на Австралийската служба за сигурност и разузнаване Майк Бърджис посочи, че сплотеността на обществото е под безпрецедентна атака.
Службата разследва проруски инфлуенсъри, които работят с офшорна медийна организация, за да критикува австралийската подкрепа за Киев, използвайки "социалните мрежи за язвителни и поляризиращи коментари за антимиграционни протести и пропалестински маршове", каза той.
"Тези тролове под държавна опека са повече от пропагандни марионетки. Те искат да нажежат до крайна степен проблемните теми, да превърнат разногласията в разделение, а него в насилие", предупреди Бърджис.
Голяма неонацистка организация – Национална социалистическа мрежа, също се опитва да се възползва от скорошните антимигрантски и протести срещу високите разходи за живот в Австралия, каза той.
През август Австралия изгони иранския посланик и заяви, че Корпуса на стражите на Ислямската революция е насочвал две антисемитски атаки в Австралия с използването на посредници.
"…лятото на антисемитизма бе част от глобалните ирански усилия за насаждане на омраза срещу еврейската общност и да раздуха пламъците на разделението", посочи Бърджис.
