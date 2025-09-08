Австралийката, която отрови с гъби роднини, е осъдена на затвор доживот

Австралийката Ерин Патерсън, която отрови трима свои роднини с гъби, бе осъдена на доживотен затвор.

Съдията от Върховния съд на щата Виктория в Мелбърн Кристофър Бил постанови, че за убийството на тримата роднини и опита за убийство на още един Ерин Патерсън ще прекара остатъка от живота си при строг режим и теоретично ще може да излезе условно едва през 2056 г., когато ще е на 83 г.

През юли съдебно жури в австралийския град Моруел (щата Виктория) призна Патерсън за виновна, че 2 г. по-рано, през лятото на 2023 г., е отровила родителите на съпруга си Дон и Гейл Патерсън, както и сестрата на Гейл, Хезър Уилкинсън. Съпругът на Хезър, Иън Уилкинсън, оцеля.

Ерин Патерсън, която е в процес на развод със съпруга си, поканила роднините на обяд, като обяснила, че иска да обсъди връзката си с него. По време на обяда тя поднесе на гостите говеждо с гъбен сос.

По време на процеса се разкри, че Патерсън вероятно три пъти се е опитвала да отрови и мъжа си. При един от тях е изпаднал в кома и по чудо е останал жив.

Съдия Кристофър Бил накратко описа условията, при които Патерсън ще остане дълги години в затвора.

Според съдията тя прекарва 22 часа дневно в килия за по един човек заради гарантиране на сигурността й. Храната й се подава през малко прозорче във вратата.

Патерсън може да се разхожда в бетонен двор с размери два на един и половина метра. Там тя може, ако пожелае, да разговаря през метална решетка с обитател на съседната килия, осъден за тероризъм.

Ерин Патерсън слуша съдията без да показва емоции, но със затворени очи. Когато съдията нареди да стане, за да чуе решението за доживотния затвор, тя отвори очи, стана, но на лицето й отново не се появи никаква емоция.