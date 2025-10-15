Авиокомпаниите молят за облекчаване на ограниченията в Южна Русия

Руските авиокомпании търсят начини да поддържат пътникопотока и разчитат на облекчаване на ограниченията в южната зона на страната, където значителна част от въздушното пространство е затворена от началото на войната в Украйна, съобщава в. „Комерсант“, цитиран от Би Би Си.

Ефектът от облекчаването на режима по южните маршрути може да донесе на авиокомпаниите над 5 милиона допълнителни пътници годишно, обяви директорът по управление на флота на S7 Airlines Константин Пянков.

Това може да се постигне чрез икономия на над 130 000 часа полетно време за почти 90 различни маршрута, по които сега авиокомпаниите трябва да заобикалят зоната с ограничения, каза Пянков.

Източник на изданието в една от големите авиокомпании счита, че в случай на облекчаване на южните маршрути и при възможност за отваряне на поне още едно от летищата в южната част на Русия годишният пътникопоток може да нарасне със 7 милиона души.

След началото на войната бяха затворени 11 летища, полетите бяха възобновени първо в Елист, а след това в Геленджик и Краснодар.

Поради ограниченията продължителността на полета от Москва до Сочи се увеличи почти двойно (почти четири часа), а в случай на облекчаване на ограниченията времето може да се съкрати поне с половин час.

Според източниците на "Комерсант" Министерството на транспорта на Русия трябва да инициира обсъждане на корекциите на южните маршрути с Министерството на отбраната. Дори леко облекчаване на мерките ще позволи не само да се спести гориво, но и да се използват допълнително самолетите.