Арестуваният кмет на Истанбул е разследван и за шпионаж

Арестуваният и временно отстранен от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу е обект на ново разследване за шпионаж. Очаква се той да бъде разпитан през следващите дни, съобщават турски медии.

По същото дело е задържан и журналистът Мердан Янардаг. Полицията е извършила обиски в дома му и в редакцията на телевизия TELE1, където работи.

Разследването е свързано с бизнесмена Хюсеин Гюн, арестуван през юли по подозрение, че е работил за чужди държави, използвайки криптирани комуникации. Сред доказателствата са снимки на военно оборудване, израелски паспорти и връзки с лица, обвинявани в тероризъм.

Финансовите разследвания показват, че Гюн е извършил големи парични преводи и е изтеглил 85 милиона лири (2,02 милиона долара) в брой, без да има регистрирани трансакции, които да оправдаят движението на средствата.

Ръчно написани бележки, за които се твърди, че принадлежат на Гюн, се отнасят до опити за преврат и вътрешни размирици в чужди държави и включват подробности за срещи с лица, идентифицирани като разузнавачи и висши членове на организацията ФЕТО, обвинявана от Анкара за опита за преврат в Турция през 2016 г.

Прокуратурата твърди, че в криптирани съобщения на платформата "Wickr" между бизнесмена Хюсеин Гюн и директора на кампанията на Екрем Имамоглу - Неджати Йозкан- са открити инструкции за системно събиране на цифрова информация, мобилизиране на около 70 000 доброволци, както и предупреждения за компрометиране на телефони от шпионски софтуер.

Според властите Гюн е изпълнявал ролята на ръководител на Йозкан в рамките на предполагаема престъпна организация, свързана с Имамоглу, чиито цели са били печалби и създаване на фонд за подпомагане на президентската му кампания. В периода на местните избори през 2019 г. разследваните са си сътрудничили активно при анализ на избирателските данни и обмен на чувствителна информация с чуждестранни разузнавателни служби, действия, които прокуратурата определя като шпионаж.

Позовавайки се на свидетелски показания, прокурорите твърдят, че Янардаг е координирал медийната част от предизборната кампания в замяна на финансови облаги и че е сътрудничил на чуждестранни разузнавателни служби за манипулиране на местните избори през 2019 г.

Разследването се провежда съвместно от Главната прокуратура на Истанбул, Националната разузнавателна организация (МИТ) и полицията на Истанбул и "ще продължи решително и ще се разшири още повече".