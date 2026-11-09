Арестуваха брата на Виктор Орбан за трафик на хора

Арон Орбан, брат на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, е бил задържан по подозрение в трафик на хора. Това съобщиха местни медии, цитирани от министър-председателя на Унгария Петер Мадяр.
Националната служба за възстановяване и защита на активи съобщи, че няколко души са арестувани за трафик на хора в Будапеща и още два града в област Пеща. Властите не уточниха каква е самоличността на задържаните. По време на акцията, която е свързана с две текущи наказателни производства, са извършени и обиски, предаде БТА.
Очаква се по-късно днес да бъдат представени подробности за разследванията.
Виктор Орбан заяви в социалните мрежи, че той всъщност е истинската цел на операцията и че неговият брат "е просто инструмент за постигането ѝ". По негови думи управляващите искат да "елиминират политическите си противници".
Петер Мадяр отговори, че Орбан, в характерния си стил, веднага е посочил с пръст другите и се е направил на жертва.Следете новините ни в :
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