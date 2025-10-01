Американското правителство спря работа

Правителството на САЩ спря официално да работи след полунощ в сряда. Това се случва, след като Сенатът не прие законопроект за финансиране на държавата (държавния бюджет), съобщава The Hill.

До сложната бюджетна ситуация се стигна, тъй като републиканците и демократите не успявах да се споразумеят за финансирането на министерствата и федералните агенции.

Американското правителство прекрати работа за първи път от близо седем години, което застрашава стотици хиляди работни места и поставя началото на нов период на несигурност през втория мандат на президента Доналд Тръмп, пише в. "Файненшъл таймс".

Очаква се федералните служби да започнат мащабни съкращения на служители и да ограничат обществените услуги, с което Вашингтон ще навлезе в една от най-големите политически кризи от началото на втория президентски мандат на Тръмп, допълва изданието, цитирано от БТА.

15-то спиране на работата на правителството от 1981 година насам ще блокира публикуването на септемврийския доклад за заетостта, ще забави самолетните пътувания, ще прекъсне научните изследвания, ще лиши американските войници от заплащане и ще доведе до принудителен отпуск на стотици хиляди федерални служители, припомня Ройтерс.

Демократите и републиканците се обвиниха взаимно за провала да се постигне сделка. Оставя неясно как Вашингтон ще излезе от това положение, пише още The Hill.