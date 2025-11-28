Али Агджа все още създава проблеми - на папата и на Турция

Мехмет Али Агджа, извършителят на атентата срещу папа Йоан Павел Втори, беше принуден да напусне град Изник, за да не "посрещне" папа Лъв XIV, предаде турската медия Halk TV. Държавният глава на Ватикана посети града по повод честването на 1700 години от Първия Никейски събор.

Според турски медии местната полиция е извела Агджа - въпреки неговото желание да говори с държавния глава на Ватикана "поне за две-три минути".

„Преди точно 1700 години, днес, в Изник се случи изключително събитие. Някои от Евангелията бяха отхвърлени, други бяха приети. Появи се една история. Това, че папата ще дойде тук, също е изключително събитие, разбира се. Казвам на папата "добре дошъл". Като негови домакини изпитваме удоволствие да го посрещнем. Смятаме и усилията на Ватикана за световния мир за много важни“, каза Агджа пред журналисти.

През май 1981 г. турчинът извършва атентат срещу Йоан Павел Втори на площад „Свети Петър“ във Ватикана, като произвежда няколко изстрела и тежко ранява понтифика.

Агджа е осъден в Италия, но в крайна сметка излежава остатъка от присъдата си в Турция. След 29 години зад решетките той излиза на свобода през януари 2010 г.

След атентата се спекулира, че в него има "българска следа", но тази теория с времето бива опровергана, няма и никакви валидни доказателства срещу набедения от Агджа българин Сергей Антонов.

През 1983 г. папа Йоан Павел Втори посещава Агджа в затвора и обявява, че му прощава за покушението. Турчинът обаче така и не дава яснота относно мотивите си за престъплението.

Церемонията по честването на годишнината от Никейския събор се проведе в базиликата "Свети Неофит" близо до Изник. При останките от древния храм папа Лъв XIV, Вселенският патриарх Вартоломей и християнски лидери от Близкия Изток прочетоха заедно текста на Символа на вярата. Той е приет на събора преди 1700 години и се използва и до днес от повечето християни по света. Папата отслужи литургия пред множество вярващи в най-голямата католическа катедрала в Истанбул - "Свети Дух".

Лъв XIV заяви, че в свят, белязан от насилие и конфликти, хората навсякъде призовават за мир, и подчерта, че религията никога не бива да се използва за оправдаване на война, насилие или каквато и да е форма на екстремизъм и фанатизъм. Той изрази благодарност към Вселенския патриарх Вартоломей за организацията на събитието и отправи послания за единство.