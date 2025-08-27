Албания въвежда часове по AI в началния курс

OFFNews 27 август 2025 в 19:16 243 1
AI

Снимка Pixabay
Изкуствен интелект

За първи път през новата учебна година албанските учениците от четвърти клас ще изучават основите на изкуствения интелект, благодарение на инвестициите, които продължават да разширяват мрежата от интелигентни лаборатории в училищата, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Министърът на образованието и спорта Огерта Манастирлиу беше днес в училище „Иса Болетини“ в Паскучан, където бяха раздадени безплатни учебници в навечерието на новата учебна година.

Манастирлиу каза, че общо около 236 хиляди ученици се подкрепят всяка година чрез програмата „Безплатни учебници“.

„Работим, за да предоставим безплатни учебници за всички класове на основното образование, но също и за гимназиите, където има около 12 500 ученици, които се възползват от правителствената програма. Общо около 236 хиляди ученици се подкрепят чрез програмата „Безплатни учебници“ всяка година“, каза тя.

Манастирлиу подчерта, че до 2026 г. над 600 училища също ще разполагат с интелигентни лаборатории с цел развиване на дигиталните умения на децата.

„Преди три години стартирахме ИКТ програма от първи клас, но с технологичното развитие успяхме да проследим в реално време постиженията на учениците, изучаващи програмиране през изминалата година и продължаващи през тази година. Научихме около 35 хиляди деца как да програмират, но от друга страна, одобрихме и новата учебна програма за четвърти клас, която за първи път ще предостави (на учениците) основните знания за изкуствения интелект“, каза Манастирлиу.

    Незначителен червей

    27.08 2025 в 19:53

    Това е кръговрата на историята. Последните ще станат първи. Браво на Албания !!!! Разпознават бъдещето.
     
