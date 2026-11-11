300 училища в Италия получиха бомбени заплахи

Най-малко 300 училища в Италия бяха евакуирани след еднакви заплахи за бомбен атентат. Това се случи на фона на нарастващата загриженост в Европа заради хибридните закани, чиито мишени стават супермаркети, кръвни банки, системи за управление на въздушното движение и телевизионни компании.

Италианският министър на образованието Джузепе Валдитара заяви пред телевизия La7, че заплахите по всяка вероятност са фалшиви, а броят на училищата, получили такива съобщения, вероятно ще нараства. По думите му масовото разпращане „свидетелства колко недостоверна е тази заплаха“.

Полицията в Рим съобщи, че разследва случая.

„Във връзка с обявената в цялата страна тревога заради бомбена заплаха ви уведомяваме, че всички ученици са евакуирани на безопасно място и са под надзора на учителите“, е написало до родителите едно от римските училища, цитирано от Ройтерс и Би Би Си.

Един от заплашителните мейли е подписан от „Михаил Андропов, лидер на вилаета Мизогинистан“. Със същото име са били подписани и заплашителните писма, изпратени в петък до редакции на медии в Ирландия и България.

Вълна от сигнали за поставени бомби обхвана Европа миналата седмица. От понеделник насам бяха отправени заплахи срещу десетки самолетни полети: заради тях някои самолети промениха маршрута си и кацнаха на други летища, а няколко държави вдигнаха изтребители, за да ги ескортират.

Миналия петък бяха отправени заплахи срещу полети на Ryanair, Wizz Air, KLM и други авиокомпании до различни европейски градове. След кацането всички самолети бяха проверени от специалисти, но в нито един от тях не беше открито нищо опасно.

Към края на седмицата сигнали за поставени бомби получиха и редакции на медии. Не е ясно кой стои зад разпращането им. В имейлите, получени от някои италиански организации, подателите се представяли като „бойци на „Мъжка държава“ и представители на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. В телеграм канала „Поздняков 3.0“ на основателя на „Мъжка държава“ Владислав Поздняков беше отречена съпричастност към заплахите. Движението беше обявено за екстремистко и забранено в Русия през 2021 г.

В изявление, публикувано на 5 ноември, авторите на канала твърдяха, че хората, които разпращат писма с бомбени заплахи от името на движението, действат „в свой интерес, като просто използват чуждо знаме“. По думите им Поздняков няма връзка с „Мъжка държава“ от 2019 г., а от 2021 г. движението изобщо не съществува.

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