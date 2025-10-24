17 г. затвор за организатор на палежи във Великобритания по заръка на 'Вагнер'

Организаторът на поредицата палежи, насочени срещу свързани с Украйна фирми в Лондон миналата година, беше осъден на 17 г. затвор за "продължителна кампания на тероризъм и саботаж на територията на Великобритания", предаде Ройтерс.

21-годишният Дилън Ърл призна, че пожар, засегнал компании, доставящи сателитно оборудване от "Старлинк" на Илон Мъск за Украйна, е бил причинен умишлено.

Прокурорите заявиха вчера, че той е обсъждал със своя ръководител – човек, свързан с руската частна военна компания "Вагнер" – планове за отвличане на съоснователя на финансовото приложение "Револют" и подпалване на склад в Чешката република.

Съдия Боби Чима-Гръб осъди Ърл на 17 г. зад решетките.