17 г. затвор за организатор на палежи във Великобритания по заръка на 'Вагнер'

Организаторът на поредицата палежи, насочени срещу свързани с Украйна фирми в Лондон миналата година, беше осъден на 17 г. затвор за "продължителна кампания на тероризъм и саботаж на територията на Великобритания", предаде Ройтерс.
21-годишният Дилън Ърл призна, че пожар, засегнал компании, доставящи сателитно оборудване от "Старлинк" на Илон Мъск за Украйна, е бил причинен умишлено.
Прокурорите заявиха вчера, че той е обсъждал със своя ръководител – човек, свързан с руската частна военна компания "Вагнер" – планове за отвличане на съоснователя на финансовото приложение "Револют" и подпалване на склад в Чешката република.
Съдия Боби Чима-Гръб осъди Ърл на 17 г. зад решетките.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Атанасов: Русия може да ни нападне през имота си до стената на яз. ''Искър''
Един загинал и седем ранени при руски удар по детска градина в Харков
Борисов: Можем да останем без гориво заради санкциите към ''Лукойл''. Не е шега работа
Атанасов: Русия може да ни нападне през имота си до стената на яз. ''Искър''