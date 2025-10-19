16 се борят за кмет на Скопие, местни избори се провеждат в Северна Македония

В Република Северна Македония днес се провеждат избори за кметове и общински съветници в 80-те общини в страната и град Скопие. Общият брой на избирателите е 1 832 415 души, между които и 112 000 избиратели, които временно работят или пребивават в чужбина, 2 162 избиратели, които излежават присъда лишаване от свобода или са задържани, и 450 избиратели от домове за възрастни хора, съобщи БТА.

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започна в 7:00 ч. (8:00 ч. бг. време) и ще продължи до 19:00 ч. (20:00 ч. бг. време). Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

В бюлетината са вписани имената на всички кандидати за кмет и водачи на листи за общински съветници. В Скопие, където кандидатите за кмет са 16, ще се гласува с четири бюлетини – за кмет на града, за листа за общински съветници на ниво град, както и за кмет и общински съветници в съответната община в града. По данни на Държавната избирателна комисия най-дългата бюлетина за гласуване на тези избори е в Битоля – 50 см.

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

За местните избори са получили акредитации 1462 местни и международни наблюдатели, сред които и делегация от 15 членове на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа.

Според анализатори местният вот ще покаже дали македонците са готови да гласуват на ВМРО-ДПМНЕ същото доверие, каквото ѝ дадоха миналата година, когато свалиха социалдемократите от власт.