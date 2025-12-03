15 години затвор грозят бившата първа дама на Южна Корея

Южнокорейски прокурори поискаха присъда от 15 г. затвор за бившата първа дама Ким Кьон-хи, която е подсъдима по обвинения в получаване на подкупи и други престъпления, предаде Ройтерс.

Делото срещу Ким Кьон-хи е част от по-мащабното разследване срещу бившия президент Юн Сук-йол. То започна, след като той бе свален от власт през април заради неуспешен опит да въведе военно положение през декември 2024 г.

Присъдата срещу бившата първа дама трябва да бъде обявена на 28 януари от Централният окръжен съд в Сеул.

Ким Кьон-хи е обвинена в манипулации на финансовите пазари, нарушения на законите за политическото финансиране, както и приемане на подкупи от Църквата на обединението.

Пред съда бившата първа дама заяви, че е невинна, но поднася извинения на обществеността за причиненото безпокойство.