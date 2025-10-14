14 загинали във Венецуела след срутване в златна мина

Най-малко 14 души загинаха след срутване в златна мина в град Ел Каляо, Южна Венецуела, в резултат на проливните дъждове в района, съобщи Ройтерс, като се позовава на местните спасителни служби.
Аварийно-спасителните екипи съобщиха, че спасителните дейности продължават и че са открити тела на загинали в три отделни шахти на мината "Куатро Ескинас де Каратал, информира БТА.
"Първата фаза от спасителните дейности е изпомпването на вода от всички шахти в сектора, за да се намали нивото на водата, а след това ще се оценят възможностите за спасяване", написаха служители на спешните служби в социалните мрежи.
Информацията за броя на жертвите се базира върху свидетелства на други миньори, казаха спасители пред Асошиейтед прес. Наводнението е причинило срутване във вертикалните шахти.
