14 загинали във Венецуела след срутване в златна мина

OFFNews 14 октомври 2025 в 08:03 193 0

Снимка БТА/АП

Най-малко 14 души загинаха след срутване в златна мина в град Ел Каляо, Южна Венецуела, в резултат на проливните дъждове в района, съобщи Ройтерс, като се позовава на местните спасителни служби. 

Аварийно-спасителните екипи съобщиха, че спасителните дейности продължават и че са открити тела на загинали в три отделни шахти на мината "Куатро Ескинас де Каратал, информира БТА. 

"Първата фаза от спасителните дейности е изпомпването на вода от всички шахти в сектора, за да се намали нивото на водата, а след това ще се оценят възможностите за спасяване", написаха служители на спешните служби в социалните мрежи.

Информацията за броя на жертвите се базира върху свидетелства на други миньори, казаха спасители пред Асошиейтед прес. Наводнението е причинило срутване във вертикалните шахти.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Гл. архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове