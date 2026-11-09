12 нелегални мигранти са загинали край остров Крит

Гръцките власти съобщават за 12 загинали нелегални мигранти и за открити над сто други в района на остров Крит при проведени три отделни операции, предават обществената телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

При първата операция търговски кораб е качил на борда си 18 нелегални мигранти, пътували в лодка. При неизяснени до момента обстоятелства в лодката е имало 12 починали мигранти.

По-късно при други две акции са открити още 87 нелегални мигранти, пътували в два отделни плавателни съда. Операцията е осъществена с помощта на Европейската служба за гранична охрана Фронтекс (FRONTEX).

През последните два месеца се наблюдава рязък скок в броя на пристигащите мигранти на остров Крит. На острова вече има проблем с настаняването на чуждестранните граждани, като властите са принудени да ги прехвърлят в претъпкани стари складове.

През тази година над 33 000 души са достигнали Гърция от Либия и Турция. Според информацията най-малко 19 000 от нелегалните мигранти са пропътували дългия маршрут през Средиземно море от пристанището в Тобрук в северната част на Либия до остров Крит.

Мигрантският поток създава сериозен проблем на острова поради факта, че на Крит има само един център за прием на мигранти – близо до западния град Ханя. Правителството на Кириакос Мицотакис се опитва да отвори още един център в близост до главния град на острова – Ираклион, но среща сериозна съпротива от страна на жителите. На този етап мигрантите, които достигат до източната част на Крит, се пренасочват към лагери в други райони на Гърция.

Правителството на Мицотакис води преговори с други държави от Европейския съюз за създаване на центрове извън пределите на Евросъюза – най-вероятно в Африка. Идеята е в тези центрове да бъдат настанявани мигранти, които нито отговарят на условията за получаване на убежище, нито могат да бъдат върнати в родните си страни.

Гръцките власти настояват за временно преустановяване на процедурата по предоставяне на убежище за новопристигналите лица в периоди на засилен миграционен натиск.

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