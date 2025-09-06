За първи път: Български финал за титлата на US Open

Двама български тенисисти ще играят един срещу друг на финал в турнир от "Големия шлем" за първи път в историята на тениса.

Иван Иванов и Александър Василев ще се изправят в мач за титлата на US Open при юношите днес.

На полуфиналите поставеният под номер 1 Иванов победи с 6:1, 6:4 Зангар Нурланул. Шампионът при юношите от Уимбълдън не остави шансове за представителя на Казахстан в първия сет, повеждайки в двубоя след категоричното 6:1.

Втората част премина значително по-равностойно, но трениращият в академията на Рафаел Надал българин направи решителен пробив за 2:1 и приключи двубоя при собствен начален удар за крайното 6:4 след само 76 минути.

Иванов направи 25 печеливши удара срещу само 5 в полза на Нурланул, който обаче допусна по-малко непредизвикани грешки - 12, срещу 22 за българския тенисист.

Петият в схемата Александър Василев направи обрат срещу Луис Мигел и победи с 2:6, 6:1, 6:0. Бразилецът успя да поведе в двубоя след първата част, но в следващите два сета полуфиналистът от Уимбълдън при юношите позволи на съперника си да спечели едва един гейм. Срещата продължи час и 37 минути, а Александър Василев допусна девет двойни грешки, но това не оказа влияние върху крайния резултат в мача.

Историческият финал между Иван Иванов и Александър Василев е днес от 19:00 ч.