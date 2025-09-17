Лечева отчаяна: Възможно е да дефилираме без флаг на олимпиадата

МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри. За това алармира новоизбраният председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева след днешното заседание на Изпълнителното бюро, предаде БГНЕС.

Лечева коментира и продължаващия казус със старото ръководство и делата, които са заведени срещу нея и новото изпълнително бюро на БОК.

"Няма как да подминем една от най-важните ситуации - новото ръководство и начинът, по който работим в момента. На 19 март беше проведено Общо събрание, което избра ново ръководство. От 17 май има писмо от МОК, което казва, че признава новото ръководство. Имаше условия, които трябваше да бъдат изпълнени от старото ръководство. То не изпълнява докрай указанията в двете писма. Във второто беше спряно финансирането. Следим с огромно безпокойство всичко, което се случва. Защото апелите към г-жа Костадинова нямат резултат. Това ни изправя пред огромен риск, може да доведе до нови санкции. Обръщаме се, цялото изпъллнително бюро, с призив да изпълни всички тези указания от двете писма на МОК. След писмата тя няма право да изпълнява олимпийските символи, което означава, че само заради тези заобикаляния, БОК може да понесе нови санкции", заяви тя.

Лечева посочи каква може да е една от най-сериозните санкции:

"Една от най-сериозните санкции, а именно - българската делегация да дефилира без български флаг на Зимните олимпийски игри. Представете си какъв срам ще бъде това. Никой не заслужава подобен срам по време на Олимпийските игри. Тези деца не заслужават подобно отношение. Затова апелът ни е г-жа Костадинова - новото ръководство да има достъп до електронната поща, сайт, социални мрежи, офис на БОК, достъп до служителите. Комуникацията е само чрез имейли. Ние сме ръководството, което поставя и контролира задачите. Това е разписано в нашия устав и закони. Не виждам пречка да не се изпълнява. До окончателното решение на съда, в крайна сметка трябва да се намери начин да работим съвместно. Този призив чрез вас ще го изпратим до г-жа Костадинова - последен опит преди БОК да бъде подложен на нови санкции", добави Лечева относно последния опит за избягване на нови санкции от МОК.

"Ние сме спортна институция. Като такава участваме в МОК. Принципал се явява МОК. Щом те ни признават, ние трябва да си свършим работата. Когато има желание от две страни, може да се намери консенсус. Да не тежи на спортистите. Залогът е над всеки един човек - българският спорт и неговият имидж, който по никакъв начин не трябва да бъде накърняван", сподели президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев.

Новият секретар на БОК Данаил Димов коментира развитието на съдебните дела между старото и новото ръководство.

"Първите са след няколко дни, четири са обединени в едно. В рамките на седмица ще се гледат те и още едно. По други две няма ход. Там тепърва се чака някакво развитие. Може да се проточи доста време. Това не значи, че ние трябва да спрем работа. Най-мрачните ми прогнози се оправдават. Всички са смаяни от тази ситуация. Винаги има начин да не страдат невинни хора заради това, че има две гледни точки. Много трудно се работи така. Има едни хора, които взимат заплати в БОК, и какво работят, ние не знаем. Работим като в нелегалност. Тази ситуация се наблюдава много внимателно от МОК. Имат специален екип, който следи и всяка публикация от медиите. Това се доказа от последното им писмо - те бяха категорични, че това не може да продължава. Ние сме изправени пред угрозата да се окажем в ситуацията на една воюваща страна като Русия - да дефилираме без флаг. С писмото си МОК изрично уведоми БОК, че спира финансирането, докато новото ръководство не си влезе в задълженията. Единственото, което не е спряно, са стипендиите от МОК. БОК продължава да получава финансиране от Министерството на младежта и спорта", бяха думите на Димов.

По думите на Лечева от 20 години никога не са имали подобен казус. Такова изрядно събрание да бъде оспорено по такъв начин - пълен саботаж на новото ръководство. Точно преди 2 седмици се чухме по телефона. Имах следното желание - най-нормално е да посрещам тези гости в офиса на БОК. Трябва да се намери някакво решение в тази посока. МОК определя кой представлява олимпийските символи. Ние сме вписани вече два месеца. Това е последният опит. Те казват, че ще има последващи санкции. Ние по никакъв начин няма да допуснем това нещо. Това е атака към цялото олимпийско движение, не само към мен. Моята стратегия е да се готвя максимално и да бъда на позицията, на която ми се дава доверие. Очаквам българския съд, Софийски градски съд, шест месеца минаха, най-после да разгледа тези искови молби. Това е дело с огромен публичен интерес", завърши Лечева.

Новият председател на БОК коментира и последните участие на български спортисти на международни състезания.

"Няма как да не отбележа успехите на българските спортисти - световните шампионки до 19 г. във волейбола. Днес продължава успешният рейд на мъжкия волейболен тим. Исторически успех - финалът на Ю Ес Оупън, където двама българи бяха в спора за трофея. В Пловдив феноменалната игра на нашите състезатели за Купа Дейвис. Едно талантливо поколение на будни деца, които се надявам, че ще ни радват и в предстоящите състезания. Сестри Стоеви в бадминтона, които стигнаха до пето място на Световното първенство в Париж".

"Въпреки тежките условия в Скопие, нашата делегация беше на изключително ниво и стоически издържаха на 45 градуса. Три медала. Изключително обнадежден съм от представянето на нашите спортисти", каза Володя Златев за Европейския младежки олимпийски фестивал.