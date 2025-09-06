Българинът Иван Иванов е шампионът на US Open за младежи

16-годишният Иван Иванов спечели турнира от големия шлем US Open за младежи.

В сензационния български финал на престижното състезание той победи Александър Василев.

По-рано тази година Иван Иванов спечели друг турнир от Големия шлем - Уимбълдън.

Иванов спечели първия сет със 7:5, а във втория се наложи над сънародника си със 6:3.