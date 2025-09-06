Българинът Иван Иванов е шампионът на US Open за младежи

16-годишният Иван Иванов спечели турнира от големия шлем US Open за младежи.
В сензационния български финал на престижното състезание той победи Александър Василев.
По-рано тази година Иван Иванов спечели друг турнир от Големия шлем - Уимбълдън.
Иванов спечели първия сет със 7:5, а във втория се наложи над сънародника си със 6:3.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4246
2
06.09 2025 в 20:48
500
1
06.09 2025 в 20:46
Финансист: Ако правителството не махне заплатите по формули, ще има пари само за заплати догодина
Борисов: Ако имах малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста
Финансист: Ако правителството не махне заплатите по формули, ще има пари само за заплати догодина
Западните войски в Украйна ще са законни мишени за армията ни, предупреди Путин
Западните войски в Украйна ще са законни мишени за армията ни, предупреди Путин
Западните войски в Украйна ще са законни мишени за армията ни, предупреди Путин