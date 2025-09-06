Българинът Иван Иванов е шампионът на US Open за младежи

OFFNews 06 септември 2025 в 19:19 1111 2
Шампионът Иван Иванов
Шампионът Иван Иванов.

16-годишният Иван Иванов спечели турнира от големия шлем US Open за младежи.

В сензационния български финал на престижното състезание той победи Александър Василев.

По-рано тази година Иван Иванов спечели друг турнир от Големия шлем - Уимбълдън.

Иванов спечели първия сет със 7:5, а във втория се наложи над сънародника си със 6:3.

    4246

    2

    БотоксПутю

    06.09 2025 в 20:48

    -0
    +0
    Браво на момчетата! Да продължават все така.

    500

    1

    Незначителен червей

    06.09 2025 в 20:46

    -0
    +0
    Браво браво браво. Да живеят младите. Браво момчета ихуууууууууууууу
     
