Социалната криза с жилищата и как ЕС смята да се намеси

Жилищното настаняване е „социална криза“, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си при откриване на новата пленарна сесия на Европейския парламент и обеща да се заеме с проблема, който разбуни европейската политика.

Почти десетилетие след като лидерите на ЕС обявиха, че всички европейци имат право на подобаващо жилище, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда, че е време блокът да изпълни обещанието си, пише "Политико" в статия по темата.

Публикуваме я без редакторска намеса.

„Домът не е просто четири стени и покрив: той е сигурност, топлина, място за семейството и приятелите“, заяви Фон дер Лайен пред депутатите от Европейския парламент по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз в Страсбург. „Но за прекалено много европейци днес домът се е превърнал в източник на тревога.“

Позовавайки се на данни, които показват, че цените на жилищата в целия блок са се увеличили с повече от 20 процента от 2015 г. насам, председателят на Комисията обеща да направи повече за решаването на проблема, който предизвика масови протести в много европейски градове и се превърна в основен фактор в националните избори.

„Това е повече от жилищна криза“, каза тя. „Това е социална криза.“

Фон дер Лайен превърна кризата с достъпността на жилищата в ключов приоритет на втория си мандат, като назначи датчанина Дан Йоргенсен за първия комисар по жилищните въпроси на блока. Последната анкета на Евробарометър показва, че европейците искат ЕС да направи решаването на кризата с разходите за живот свой основен приоритет.

По време на речта си Фон дер Лайен потвърди, че Комисията ще представи своя Европейски план за достъпни жилища в началото на следващата година, който ще включва мерки за ускоряване на строителството на нови жилища, реновиране на съществуващи сгради и премахване на бездомността до 2030 г. В отговор на дългогодишните искания на експерти по жилищни въпроси и национални правителства, тя заяви, че Комисията ще преразгледа правилата за държавната помощ, така че членовете на ЕС да могат да използват публични средства за строителство на достъпни жилища.

Във връзка с приетото миналата година законодателство на ЕС, което изисква регистрация на всички краткосрочни наеми до 2026 г., тя обеща да ограничи още повече туристическите апартаменти, които са основен фактор за недостига на жилища в ЕС. Кметовете на градовете в ЕС призовават за мерки, насочени към имотите на напрегнатите пазари, каквито са тези в повечето големи градове и туристически центрове в блока.

„Медицинските сестри, учителите и пожарникарите не могат да си позволят да живеят там, където работят“, каза тя. „Студентите отпадат, защото не могат да плащат наема, а младите хора отлагат създаването на семейства.“

„Жилищното настаняване е въпрос на достойнство“, добави фон дер Лайен. „Това е въпрос на справедливост. И това е въпрос на бъдещето на Европа.“