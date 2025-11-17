След натиск от ЕП върху ЕК: Финансирането за селските райони в ЕС скочи от 0 на 50 млрд. евро

След настояване на Европейския парламент (ЕП) земеделските стопани в България и Европейския съюз получиха допълнително 50 млрд. евро в предложението на Европейската комисия (ЕК) за многогодишната финансова рамка на Съюза.

В социалните мрежи докладчикът по МФР 2028-2034 и от "Европейска народна партия" (ЕНП) Зигфрид Мурешан заявява, че това са много добри новини, които са в подкрепа на селското стопанство и развитието на селските райони в Европа.

Първоначалното предложение на Европейската комисия за новия бюджет включваше гарантирано финансиране само за директни плащания, т.е. субсидии на хектар. Средствата за инвестиции в селските райони обаче вече не бяха гарантирани в бюджета, обяснява румънският евродепутат.

Той подчертава, че румънското селско стопанство все още се нуждае от солидни европейски инвестиции, за да може да се конкурира на европейския пазар, а не само от субсидии на хектар.

"След четири месеца на интензивни преговори ЕК отговори положително и измени предложението за бюджет. Новата версия предвижда минимално разпределение от 10 % за селските райони от неразпределените средства, финансирани от националните планове. В абсолютни стойности това означава минимум 50 милиарда евро, гарантирани в настоящото предложение за бюджет — средства, които не фигурираха в първата версия. Следователно финансирането за селските райони се увеличи от НУЛА евро на 50 милиарда евро. Следователно финансирането за селските райони се увеличи от НУЛА евро на 50 милиарда евро", обяснява докладчикът по МФР 2028-2034.

Зигфрид Мурешан добавя, че с това постижение ЕП продължава преговорите, за да постигне целта си, а именно - многогодишен бюджет, който защитава традиционните приоритети, като селското стопанство и сближаването, и финансира адекватно новите приоритети, като конкурентоспособността и отбраната.