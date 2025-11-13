Ще се разберат ли ЕК и ЕП за бюджета на Европа: какво знаем досега

Европарламентът е обединен в оценките си за Многогодишната финансова рамка на ЕС, предложена от Европейската комисия, заявиха евродепутатите Зигфрид Мурешан и Карла Тавареш, които са докладчиците на ЕП за дългосрочния бюджет 2028 - 2034 г.

По думите им вече се наблюдава лек напредък по основните проблеми в бюджета.

Къде се намираме?

Докладчиците продължават да настояват за прозрачен бюджет с по-силни кохезионни и земеделски политики, както и по-голяма контролната роля на Европейския парламент в одобряването и преразглеждането на разходните планове на страните от ЕС.

За да се съобрази с исканията на евродепутатите, Еврокомисията предложи "селска цел", която би задължила правителствата да изразходват 10 процента от общите суми в националните планове за земеделие. Това е в допълнение към първоначалните 300 милиарда евро пряко финансиране за фермери, които вече бяха включени в предложението на ЕК за МФР от юли.

"Европейската комисия направи предложение, което позволява изготвянето на устойчива регулация относно общата селскостопанска политика", каза Мурешан и допълни, че Комисията се е ангажирала с по-честно разпределение за средствата за селските райони. Този напредък обаче е само началото на един дълъг процес.

"Европейският парламент смята да играе ключова роля в тези преговори от началото до края им във всеки аспект на Многогодишната финансова рамка и всяко законодателно предложение. Съобщението ни е, че Европейският парламент е обединен. Видяхте, че четирите проевропейски групи са обединени", каза още той, визирайки Европейската народна партия, Прогресивния алианс на социалистите и демократите, либералите от "Обнови Европа" и "Зелените".

Евродепутатите казаха, че ако исканията им не бъдат удовлетворени докрай, проевропейското мнозинство просто няма да подкрепи финансовата рамка, но никой няма интерес от това.

Политическа декларация или воля за диалог

Въпреки че Комисията обяви волята си за отстъпки, тя още не е внесла официално регулаторните промени, които е декларирала. В преднишни свои изказвания Мурешан и Тавареш са заявявали, че ще блокират преговорите по дългосрочния бюджет, ако не бъдат направени ключови промени в предложението на ЕК. На този етап изглежда, че блокирането няма да се случи. Сега двамата са убедени, че диалог с Комисията ще има и това е началото на законодателната работа по бюджета.

След провеждане на официалните преговори за Многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г. държавите членки на ЕС първо трябва да определят своята позиция и след това да преговарят с Европейската комисия. След одобрението на държавите членки Европейският парламент може да одобри бюджета или да го отхвърли, но не може да го изменя. Процесът по преговорите в Европа обикновено отнема около две години.