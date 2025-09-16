Ще се превърнат ли европейските градове в топлинен ад?

Този епизод на "Европа утре" поглежда към бъдещето на Европейския съюз и предизвикателствата, идващи от изменението на климата, с акцент върху екстремните метеорологични явления и необходимостта от адаптация на градските зони. Коментират се засушаването и водния дефицит в България и Румъния.

Посочени са и проектите с европейско финансиране, чрез които администрацията в община Шумен се бори с глобалното затопляне на местно ниво.

В епизода се подчертават значението на зелените и водни площи в градската среда и ролята на европейското финансиране в борбата с климатичните промени.

Повишаването на температурите в България се усеща явно, особено в североизточната част на страната. Летните жеги и празните язовири показват безспорните климатични промени, водещи до засушаване. Топлинните вълни са все по-чести и продължават по-дълго. Те застрашават особено възрастните хора и влошават условията за живот в градовете. Подобни тенденции се наблюдават в почти всички европейски държави.

В Шумен местната власт търси адаптивни решения чрез европейски проекти. Така безплатно ще бъдат подменени стари отоплителни уреди с енергийно ефективни. Ще бъдат озеленени „горещите точки“ в града, ще бъдат поставени и т.нар. „зелени климатици“ до ключови кръстовища. Ще бъдат засаждани и по-устойчиви видове дървета.

Предвиждат се също саниране на жилища, подмяна на дизеловите автобуси с електрически, изграждане на нови велоалеи и поставянето на „умни“ светофари. Предвижда се и подмяната на уличното осветление с LED лампи и създаването на зелени зони за отдих. Тези мерки трябва да подобрят градската среда и да помогнат за по-слабото замърсяване на природата.

Основен проблем остават водните ресурси. Засушаването, малката снежна покривка през топлите зими и пресъхването на язовирите поставят под въпрос сигурността на водоснабдяването. В Шумен едва 30% от ВиК мрежата е подменена, което води до големи загуби на ценен ресурс. Учените предупреждават, че сухите години ще стават все по-чести и е необходима спешна модернизация на инфраструктурата, но и промяна в общественото мислене.

Климатичната устойчивост, зелената инфраструктура и ефективното управление на водата са ключови приоритети за бъдещето на градовете.

