Сблъсък локално-глобално при преговорите за бюджета на ЕС 2028–2034

Четирите основни политически групи, подкрепящи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент, заплашиха да блокират преговорите по дългосрочния бюджет на Европейския съюз за 2028–2034 г., ако не бъдат направени редица ключови промени в предложението на ЕК.

Регионите да имат централна роля в дългосрочния бюджет на Европейския съюз за 2028–2034 г. и преговорите между Европейската комисия и местните власти да бъдат правно обвързващи. За това настояват в писмо до Урсула фон дер Лайен докладчиците на ЕП за многогодишната финансова рамка - Зигфрид Мурешан (Румъния) от групата на Европейската народна партия и Карла Тавареш (Португалия) от групата на социалистите и демократите, както и председателите на групите в ЕП на ЕНП, социалистите и демократите, "Обнови Европа" и "Зелените".

Евродепутатите предупреждават, че големи количества неразпределени средства могат да доведат до "фрагментация, отслабване на солидарността и финансиране на 27 различни национални плана".

В писмото се настоява да се запази ролята на местните власти в надзора на регионалните субсидии, който - според предложението на ЕК в сегашния му вид - ще бъде прехвърлен на националните правителства.

Евродепутатите предупреждават за "демократичен дефицит", ако регионалните субсидии станат зависими от това дали националните правителства прилагат одобрените от Брюксел реформи.

Четирите основни политически групи в ЕП настояват Общата селскостопанска политика да остане в отделна законодателна рамка, за да се гарантира равнопоставеност между земеделските производители в различните държави членки.

В писмото се настоява и за по-силна роля за ЕП в одобряването и преразглеждането на разходните планове на страните от ЕС. Тези планове трябва да бъдат договорени между правителствата и изпълнителния орган на ЕС, съгласно настоящото предложение на Еврокомисията.

Евродепутатите заплашват да блокират преговорите, освен ако не бъдат направени промени до 12 ноември, когато законодателите ще обсъдят предложението на Еврокомисията на пленарно заседание в Брюксел.