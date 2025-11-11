Съдът на ЕС отмени забраната новата минимална заплата да е по-ниска от действащата

Съдът на Европейския съюз (СЕС) отмени забраната новата минимална работна заплата да е по-ниска от действащата в момента, защото смята, че това е пряка намеса на европейското в националното законодателство на страните от ЕС. Но потвърди валидността на основната част от директивата за адекватни МРЗ, въпреки жалбата на Дания, която настояваше тя да бъде отменена изцяло.

СЕС оставя в сила повечето разпоредби от директивата, включително тези, които насърчават колективното договаряне, подобряването на жизнения стандарт и укрепването на защитата на работещите с ниски доходи, съобщи БНР.

Това означава, че рамката, приета през 2022 г. от Европейския парламент и Съвета на ЕС, остава валидна и задължителна за страните членки. Но не се отнася само за две конкретни разпоредби, които СЕС прецени като прекомерна намеса в националната компетентност.

Съдът потвърди, че директивата не нарушава компетенциите на държавите от Общността в ключови аспекти като правото на сдружаване и насърчаването на колективното договаряне. Също така беше потвърдено, че тя е приета на вярна правна основа.

Така страните от ЕС, включително тези със законоустановени минимални заплати, трябва да продължат да прилагат текстовете на директивата, насочени към социална справедливост, минимална заплата, адекватност и борба с бедността при работещите.

Съдът обаче отмени два елемента от директивата - задължителния списък от критерии, които държавите с фиксирани по закон минимални заплати трябва да вземат предвид при определянето и актуализирането им, и забраната за понижаване на минималните заплати в случаите, когато те се индексират автоматично.

Според СЕС тези разпоредби представляват пряка намеса на европейското право в определянето на заплащането.

Европейската комисия приветства решението. ЕК определи директивата като "необходима за социална справедливост и продуктивна икономика" и изтъкна, че "ще бъде прилагана с уважение към националните традиции и автономията на социалните партньори".